Alaska Airlines acquisisce Hawaiian Airlines per 1,9 miliardi di dollari

L’Aeronautica Militare Indonesiana ha ordinato quattro elicotteri Airbus H145 come parte del programma di modernizzazione dell’addestramento. Gli elicotteri saranno consegnati a PT Dirgantara Indonesia per il riassemblaggio e la personalizzazione, e saranno utilizzati per addestramento militare e missioni di ricerca e soccorso.