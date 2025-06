Airbus, consegne in calo del 18% nei primi mesi del 2025

Il colosso dell’aviazione europea, Airbus, ha registrato un calo significativo nelle sue consegne nei primi mesi del 2025. A febbraio Airbus ha consegnato 40 aeromobili a 25 diversi clienti, portando il totale delle consegne da gennaio a 65, distribuite tra 34 clienti. Questo dato rappresenta una diminuzione del 18% rispetto ai primi due mesi del 2024, segnando una sfida per l’azienda nel mantenere il ritmo di crescita degli anni precedenti.

Nonostante la contrazione nelle consegne, Airbus ha mostrato segnali positivi sul fronte degli ordini. Infatti, nel mese di febbraio sono stati registrati 14 nuovi ordini, un dato che potrebbe indicare una ripresa nelle vendite per il resto dell’anno. Questo incremento di ordini è cruciale per l’azienda, che continua a navigare in un mercato altamente competitivo e in continua evoluzione.