ACEA e Orascom Construction, accordo per lo sviluppo del settore idrico in Africa e Medio Oriente

ACEA e Orascom Construction hanno siglato un Memorandum of Understanding (MOU) per lo sviluppo congiunto di opportunità di business nel settore idrico in Africa e Medio Oriente.

Il MOU – si legge nella nota ufficiale – segna l’inizio di una collaborazione su progetti di comune interesse, come la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti e reti per il servizio idrico, sistemi di depurazione e riutilizzo, e la realizzazione di impianti di desalinizzazione.