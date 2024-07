Accordo tra Edf, Edison e Ansaldo per l’energia nucleare nel settore siderurgico italiano

Le aziende Edf, Edison, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare e Federacciai hanno formalizzato un’intesa per promuovere l’energia nucleare come soluzione per aumentare la competitività e ridurre le emissioni di CO2 nel settore siderurgico italiano. La notizia è stata confermata in una nota ufficiale, riprendendo quanto riportato da Il Sole 24 Ore.

L’accordo prevede che le parti coinvolte esplorino opportunità di investimento congiunto nel nuovo nucleare, con un focus particolare sulla costruzione di piccoli reattori modulari (Smr) in Italia nel prossimo decennio. Questi progetti utilizzeranno la tecnologia Smr di Edf, le competenze di Edison e le capacità ingegneristiche di Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare.

I firmatari dell’accordo valuteranno la possibilità di approvvigionamento a medio-lungo termine di energia nucleare, sfruttando principalmente la capacità dell’interconnector tra Italia e Francia già esistente. Questo approccio mira a contribuire alla decarbonizzazione dell’industria siderurgica italiana.