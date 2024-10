Accenture introduce LearnVantage in Italia: investimento 1 mld $ in tre anni

Accenture ha annunciato il lancio in Italia di LearnVantage, una piattaforma di apprendimento rivoluzionaria potenziata dall’intelligenza artificiale, progettata per assistere le organizzazioni pubbliche e private nell’accelerare le trasformazioni tecnologiche.

Con un investimento globale di oltre 1 miliardo di dollari nei prossimi tre anni, Accenture si impegna a sviluppare programmi di formazione che coinvolgano i suoi oltre 750.000 dipendenti, totalizzando circa 40 milioni di ore di formazione annue. Tale impegno è stato recentemente rafforzato dall’acquisizione di Udacity, un provider di contenuti formativi specializzato nelle competenze tecnologiche, con sede nella Silicon Valley.

“Siamo orgogliosi che l’Italia sia il primo paese in Europa ad avere il privilegio di lanciare LearnVantage”, ha dichiarato Teodoro Lio, Amministratore Delegato di Accenture Italia. “Abbiamo già cominciato a lavorare con le aziende per indirizzare gli investimenti sulla formazione al pari di quelli sulle tecnologie, perché crediamo fermamente che siano due dimensioni complementari, da portare avanti insieme in modo sinergico per rafforzare la competitività del nostro paese sulla scena internazionale”.