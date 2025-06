AbbVie acquisisce Capstan Therapeutics e la sua tecnologia per oltre 2 miliardi di dollari

AbbVie, leader globale nel settore biofarmaceutico, ha recentemente siglato un accordo per acquisire Capstan Therapeutics, una promettente azienda biotecnologica in fase clinica. Questa mossa strategica include l’integrazione di CPTX2309, un potenziale trattamento rivoluzionario per malattie autoimmuni mediate dalle cellule B.

L’acquisizione non si limita solo ai candidati terapeutici. AbbVie beneficerà anche della tecnologia proprietaria tLNP di Capstan, una piattaforma all’avanguardia progettata per la consegna di RNA, come l’mRNA, capace di modificare specifici tipi cellulari direttamente all’interno del corpo umano. Roopal Thakkar, vicepresidente esecutivo della ricerca e sviluppo e chief scientific officer di AbbVie, ha sottolineato: “Con lo sviluppo di CPTX2309 e l’adozione della nuova piattaforma tecnologica di Capstan, puntiamo a trasformare l’assistenza sanitaria per i pazienti con malattie autoimmuni, offrendo trattamenti che potrebbero ripristinare il sistema immunitario”.

Secondo i termini dell’accordo, AbbVie si impegna a versare fino a 2,1 miliardi di dollari in contanti al momento della chiusura, soggetti a eventuali aggiustamenti.