A2A inaugura il più grande impianto fotovoltaico d’Italia a Rho Fiera Milano

Con ben 50.000 pannelli fotovoltaici distribuiti su una superficie di 330.000 metri quadrati, equivalente a 45 campi da calcio, è stato inaugurato oggi il più grande e potente impianto fotovoltaico d’Italia su tetto, situato sui tetti di Rho Fiera Milano, tra i primi 10 al mondo in termini di dimensioni e capacità.

Realizzato da A2A insieme a Fondazione Fiera attraverso la joint venture Fair Renew, l’impianto avrà una produzione annua attesa di 21,6 GWh. Tale produzione è sufficiente a coprire il consumo energetico di circa 7.800 famiglie, contribuendo al contempo a evitare l’emissione di oltre 9.800 tonnellate di CO2 l’anno. La potenza installata totale dell’impianto è di 18 MWp.

Il sistema fotovoltaico non solo coprirà una parte dei fabbisogni energetici di Fiera Milano, in particolare per il quartiere espositivo di Rho, ma la quota residua dell’energia green generata verrà immessa nella rete elettrica nazionale.