3M, lieve aumento delle vendite nel terzo trimestre del 2024

Il colosso industriale statunitense 3M, noto per i suoi prodotti innovativi nei settori della salute, elettronica, energia e sicurezza, ha chiuso il terzo trimestre del 2024 con vendite pari a 6,3 miliardi di dollari, segnando un incremento dello 0,4% su base annua. Tuttavia, le vendite organiche hanno mostrato una leggera flessione dello 0,1% su base annua.

L’EPS (Earnings Per Share) da operazioni in corso ha toccato i 2,48 dollari, registrando un’impressionante crescita del 154% su base annua. Allo stesso modo, l’EPS rettificato da operazioni in corso ha raggiunto 1,98 dollari, in aumento del 18% anno su anno.

“Il team 3M ha realizzato un altro trimestre di solida esecuzione operativa, con un conseguente aumento a due cifre degli utili rettificati insieme a una solida generazione di free cash flow,” ha dichiarato il CEO William Brown. “La nostra esecuzione in corso ci posiziona bene per concludere l’anno in modo solido. Sono fiducioso che il nostro lavoro per far progredire le nostre tre priorità, crescita organica, eccellenza operativa e distribuzione del capitale, offrirà una creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti.”