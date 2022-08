Risolto il giallo della visita in Asia di Nancy Pelosi. Alla fine, la presidente della Camera degli Stati Uniti, in missione da oggi, nel continente asiatico ma non farò scalo a Taiwan, secondo una dichiarazione del suo ufficio che ha saltato qualsiasi menzione di una possibile visita sull’isola rivendicata dalla Cina. Se ne era parlato, anche se in maniera ufficiosa, nei giorni scorsi, ma alla fine pare che abbia prevalso la decisione di rinunciare alla tappa a Taipei.

Dietro il cambio di programma ci sarebbe la reazione furiosa di Pechino, che alla notizia che il viaggio avrebbe incluso una sosta a Taiwan ha subito minacciato una dura risposta militare. Gli stessi media cinesi avevano sparato a zero contro l’ipotesi che Pelosi potesse visitare l’isola “ribelle”.

“Non importa dal punto di vista del diritto internazionale o della moralità internazionale, è legittimo e necessario che la Cina salvaguardi la propria sovranità nazionale e l’integrità territoriale dalla provocazione”, ha tuonato il Global Times in un editoriale dai toni e dalla retorica aggressivi. L’Esercito popolare di liberazione (Pla) “monitorerà in modo tempestivo l’aereo di Pelosi. Se viene trovato in volo verso il nostro spazio aereo, i caccia della Pla potrebbero avvisare, seguire, intercettare, interferire elettronicamente, forzare un atterraggio o respingerlo. In questo processo possono verificarsi eventuali conseguenze e la responsabilità ricade interamente sugli Stati Uniti”, ha scritto il Quotidiano del Popolo.

Pompeo: “Bullizzati dalla Cina”

Il dietrofront di Pelosi a Taipei non è andato giù all’ex segretario di stato Mike Pompeo, che ha attaccato il presidente Joe Biden. “Permettere che l’America sia bullizzata dalla propaganda cinese proprio dopo che il presidente Biden ha avuto una lunga conversazione con il Xi Jinping, invierebbe un messaggio molto negativo ai nostri amici nella regione: gli australiani, i sudcoreani ed i giapponesi” ha detto l’ex segretario di Stato, che ha criticato l’amministrazione Biden per non aver sostenuto l’ipotesi della visita di Nancy Pelosi a Taiwan. “Io non sono molto spesso d’accordo con la speaker Pelosi, ma lei aveva mostrato chiaramente che voleva visitare, per sua iniziativa, Taiwan, una nazione indipendente e sovrana, ora l’amministrazione Biden dice che “non sarebbe una cosa intelligente”” ha aggiunto in un’intervista televisiva.

Le tappe del viaggio in Asia di Pelosi

La speaker della Camera americana è intanto atterrata a Singapore questa mattina alle 4.30 (ora locale) alla guida di una delegazione formata da cinque parlamentari democratici. Durante la sua visita ufficiale a Singapore Nancy Pelosi si incontrerà con il presidente Halimah Yacob, il primo ministro Lee Hsien Loong e alcuni ministri di gabinetto. Seguiranno incontri in Malesia, Corea del Sud e Giappone.

Scopo del viaggio è “riaffermare l’impegno irremovibile degli Stati Uniti nei confronti di alleati e amici nell’Indo-Pacifico”. Pace, sicurezza, crescita economica, commercio internazionale, cambiamento climatico e diritti umani saranno i temi di discussione durante le visite. “Un Indo-Pacifico libero e prospero gioverà non solo agli Stati Uniti ma anche al mondo intero”, ha dichiarato la speaker della Camera Usa.