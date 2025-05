Mutui, il variabile torna protagonista: Euribor in calo fino al 2026

La Banca Centrale Europea si prepara a imprimere un’ulteriore spinta alla politica monetaria espansiva. Alla vigilia della riunione del Consiglio direttivo in programma giovedì 5 giugno, i mercati scontano ormai con certezza un nuovo taglio dei tassi di interesse: 25 punti base in meno, che porterebbero il tasso sui depositi al 2,00%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e il tasso sui prestiti marginali al 2,40%.

Sarebbe il settimo intervento consecutivo di riduzione del costo del denaro, l’ottavo dall’inizio del ciclo avviato nel giugno 2024. Un percorso reso possibile dal consolidamento del processo di disinflazione, con il target del 2% ormai a portata, ma anche dalla crescente fragilità congiunturale: dopo un primo trimestre in lieve ripresa, l’economia dell’Eurozona è tornata a rallentare nel secondo, zavorrata dal raffreddamento del settore dei servizi e dalle tensioni legate all’aumento dei dazi statunitensi.

L’Eurotower, dunque, potrebbe spingersi oltre, intervenendo ulteriormente sui tassi anche nella seconda parte dell’anno per dare ossigeno alla crescita è oggi lo scenario centrale secondo diversi analisti. La pensano così gli esperti di T. Rowe Price secondo cui cui i dati sull’inflazione finiranno per spingere la Bce a ridurre il tasso di riferimento all’1,25% nel corso dell’anno.

Euribor in discesa, IRS stabile

Premesso che il nuovo orientamento della politica monetaria ha già prodotto effetti tangibili sul mercato dei tassi, cosa aspettarsi nei prossimi mesi? Secondo i calcoli di MutuiOnline.it, l’Euribor – riferimento per i mutui a tasso variabile – ha perso oltre 150 punti base negli ultimi dodici mesi, attestandosi ora al 2,01% sulle scadenze a 1 e 3 mesi. Le proiezioni indicano una discesa sotto il 2% già entro giugno, con una traiettoria in calo attesa fino ad aprile 2026, quando potrebbe toccare quota 1,70%.

In controtendenza gli indici IRS, utilizzati per i mutui a tasso fisso, che rimangono relativamente stabili: si collocano oggi attorno al 2,70% sulla scadenza a 20 anni e al 2,60% su quella trentennale, dopo il picco registrato a marzo.

Per la prima volta dopo mesi, dunque, il tasso variabile torna a essere la formula di finanziamento più conveniente.

Il variabile batte il fisso

Sempre secondo le proiezioni di MutuiOline.it, il taglio atteso porterebbe il TAN medio dei mutui variabili a 20 e 30 anni dal 2,87% al 2,62%, con le migliori offerte che potrebbero scendere fino al 2,20%.

Considerando un finanziamento da 160.000 euro a 20 anni, ciò si tradurrebbe in una rata mensile di 857 euro in media (contro gli attuali 877 euro) e di 824 euro per le offerte più vantaggiose (dagli attuali 844 euro), con un risparmio complessivo di oltre 4.600 euro sull’intera durata.

Al confronto, il fisso – con TAN medio al 2,99% – comporta oggi una rata di 887 euro, già superiore di 10 euro rispetto alla media del variabile. Dopo il taglio, la differenza salirebbe a 30 euro al mese, ovvero circa 7.000 euro in più in vent’anni. Le migliori offerte fisse, ferme al 2,43%, si traducono in una rata da 842 euro, molto vicina ai livelli del variabile, ma destinata ad allargarsi nel gap con le nuove condizioni attese.

A confermarlo è Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it: