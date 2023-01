Morto Gianluca Vialli. Quanto vale il suo patrimonio?

Gianluca Vialli è mancato all’età di 58 anni. Il decesso è avvenuto a Londra, a causa del tumore al pancreas, che gli era stato diagnosticato nel 2017. Vialli ha avuto una lunga carriera, prima come calciatore e o poi come allenatore. Ha giocato, tra le altre squadre, anche per la Roma, la Sampdoria, l’Inter, il Milan e la Lazio.

Come allenatore ha guidato Bologna, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino e Sporting Lisbona. Prima che si ammalasse è stato anche un importante dirigente sportivo.

Gianluca Vialli, il suo patrimonio

Gianluca Vialli ha avuto occasione di accumulare un discreto patrimonio, anche se i calciatori, un tempo, guadagnavano meno di adesso. Ha accumulato proprietà sia in Italia che all’estero. Al momento non si conoscono ancora le cifre esatte del patrimonio di Gianluca Vialli: nel corso degli ultimi anni come giocatore, comunque, avrebbe guadagnato ogni stagione diversi milioni di euro. Cifre simili ha continuato a guadagnare come allenatore, soprattutto quando era il mister della Fiorentina, la Sampdoria e il Milan.

Ricordiamo, poi, che Vialli è nato in una famiglia agiata di Cremona. Secondo alcune indiscrezioni, il padre sarebbe stato addirittura miliardari, anche se la madre ha in più occasioni sottolineato che “i Vialli non sono milionari. Siamo borghesi, ecco cosa siamo. Gianluca ha quelle movenze e atteggiamenti perché è elegante, non ricco“.

Secondo alcune indiscrezioni la famiglia avrebbe condotto una vita molto agiata. Rumors alimentati dal fatto che la famiglia viveva nella villa Affaitati di Belgioioso, un complesso architettonico del XV secolo costruito in quel di Grumello Cremonese. Il castello aveva oltre 60 stanze.

Chi era Vialli

Gianluca Vialli è nato a Cremona nel 1964. Per molti anni ha giocato come attaccante e poi è diventato un allenatore di successo. Nel suo passato c’è un momento di gloria, è ricordato infatti per essere stato uno dei centravanti più talentuosi degli anni 80 e 90.

Con la Sampdoria conquista lo scudetto nel 1991 e dopo diventa capitano della Juventus. La sua carriera calcistica è conosciuta in tutto il mondo e è nota la grande amicizia con Roberto Mancini che lo ha convocato nello staff della nazionale di calcio italiano. Ma cosa si conosce di lui sul versante privato?

Gianluca Vialli ha avuto una relazione con quella che poi è divenuta sua moglie Catherine White Cooper. I due hanno iniziato la loro storia d’amore nel lontano 2003 e dalla loro relazione sono venute al mondo Olivia e Sofia. Tutto per lui sembrava andare per il verso giusto, la sua vita era appagante e serena. Gianluca era un uomo di successo nel lavoro, un ottimo marito e padre, ma da un momento all’altro la sua vita è stata stravolta dal un evento drammatico.