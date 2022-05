Montepremi Roland Garros: quanto vale vincere il torneo?

Quanto vale vincere la seconda Major dell’anno, il Roland Garros di Parigi?

Stiamo entrando con piena forza nella seconda settimana del torneo con l’inizio dei quarti di finale, la finale verrà disputata domenica 5 maggio. I favoriti per la coppa del French Open sono: il campione in carica, Novak Djokovic, campione 13 volte Rafael Nadal e il 19 enne fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz.

Oltre al nuovo protagonista del tennis maschile, Carlos Alcaraz, quest’anno sono state annunciate altre novità. Il torneo ha annunciato che i montepremi sono aumentati e per ogni tabellone il premio sarà diverso.

French Open, montepremi tabellone singolare maschile/femminile

Il montepremi per il French Open edizione 2022 ammonta a 43,6 milioni di euro, con un aumento di oltre il 6,8% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019), hanno annunciato gli organizzatori del torneo in un comunicato stampa.

Per quanto riguarda il tabellone singolare maschile e femminile di Parigi ciascuno dei vincitori riceverà un premio di 2,2 milioni di euro. Chi uscirà al primo turno nei tabelloni del singolare guadagnerà 62.000 euro, con un aumento del 35% rispetto al 2019 e del 3% rispetto al 2021.

Roland Garros: i premi per il tabellone singolare

Vincitore €2,200,000 Finalista €1,100,000 Semifinale €600,000 Quarti €380,000 Quarto Turno €220,000 Terzo Turno €125,800 Secondo Turno €86,000 Primo turno €62,000

Aumento dei premi anche per i tabelloni di doppio

Aumento significativo anche per i tabelloni del doppio, che vedranno il montepremi complessivo crescere del 6,1% rispetto al 2019, con la squadra vincitrice che incasserà 580.000 euro.

Roland Garros – I premi per le qualificazioni

Premi più alti anche per le qualificazioni: il montepremi totale per i tabelloni di qualificazione è aumentato del 66% rispetto al 2019 e del 30% rispetto al 2021.

Per il primo turno di qualificazione sono previsti 14.000 euro, per il secondo turno 20.000 e per il terzo 31.000.