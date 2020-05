MioAssicuratore, l’innovazione nel mondo delle polizze

Il mondo del fintech sta rivoluzionando l’industria finanziaria e il settore assicurativo non è da meno. Una strategia dettata anche dall’esigenza di essere vicino alle nuove generazioni di consumatori che preferiscono acquistare online beni e servizi di cui hanno bisogno. Proprio per il mondo delle polizze è stato creato il neologismo Insurtech formato dalle parole insurance + technology. L’Insurtech è quindi un insieme di tecnologie e strumenti volti ad aumentare l’efficienza e l’efficacia dei prodotti assicurativi.

Uno dei protagonisti dello sviluppo tecnologico in ambito assicurativo è il portale MioAssicuratore.it, l’innovativo broker assicurativo on line, fondato da Giorgio Campagnano e Carlo Martini che guida il cliente, passo dopo passo, nel tortuoso mondo delle polizze, informando e assistendo in modo sempre semplice ed intuitivo.

“Il nuovo modello dell’industria insurance si fonda sull’istantaneità della vendita, il cliente non ha molto tempo da perdere per l’acquisto. Questo però non deve incidere sulla qualità delle coperture e l’assistenza al cliente, punto cardine dell’intermediazione assicurativa. La crisi aperta dal Coronavirus accelererà i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e porterà ad una sempre più forte domanda di servizi innovativi, istantanei, ma soprattutto trasparenti” afferma Campagnano, CEO della Startup, “e noi stiamo lavorando per rivoluzionare il mercato tradizionale e progettare il futuro, con il nostro know how e la mole di dati che in questi anni siamo riusciti ad aggregare, sfruttando pienamente la tecnologia che abbiamo sviluppato.”

MioAssicuratore è inoltre sicuro ed affidabile, dal momento che opera come broker assicurativo sotto la supervisione dell’IVASS, l’ente che vigila sul mercato assicurativo italiano, ma aperto all’innovazione.

Quanto ai numeri del portale MioAssicuratore vanta 425.204 utenti registrati alla piattaforma, distribuisce 554 prodotti assicurativi di 32 diverse compagnie e nel corso della sua attività ha quotato oltre 3 milioni di preventivi.

MioAssicuratore: broker assicurativo on line

Attraverso la piattaforma on line, si può scegliere la polizza di cui si ha bisogno, confrontare tra diversi preventivi ottenuti in modo automatizzato o tramite la consulenza di un esperto, acquistare la polizza comodamente da casa e ritrovarla in ogni momento con tutti i documenti di riferimento all’interno della propria area utente.

Il portale MioAssicuratore – come si legge sul sito istituzionale – effettua il confronto tra i prezzi e le garanzie delle diverse Compagnie Assicurative ed Intermediari partner in base ai dati forniti dal cliente durante la compilazione del questionario online che permette di cucire su misura la polizza per il cliente.

MioAssicuratore collabora con le principali compagnie del mercato assicurativo italiano e fornisce quindi l’opportunità di confrontare più offerte in un unico posto e a portata di click.

La peculiarità della piattaforma è di offrire un unico servizio on-line in grado di calcolare istantaneamente i preventivi per qualsiasi tipologia assicurativa di tutte le compagnie partner, non limitandosi alla semplice comparazione ma differenziandosi per la vendita diretta sulla rete.

Il servizio si basa su una serie di algoritmi proprietari in grado di analizzare il profilo di rischio dell’utente, le sue necessità assicurative e offrire le combinazioni di coperture che più si avvicinano alle necessità ed esigenze.

Tra le innovazioni introdotte da MioAssicuratore spicca quella relativa ai prodotti per l’assicurazione Casa predefiniti, studiati in base a quelle che negli anni sono state le maggiori richieste da parte degli utenti e delle loro esigenze di copertura. Grazie alla possibilità di scegliere tra tre diversi profili, dall’essenziale a quello completo (che comprende dieci coperture tra cui quella in caso di furto e del capofamiglia), l’utente può selezionare la polizza casa più opportuna e al prezzo migliore per proteggere il bene, soprattutto in un momento delicato come questo, dove è importante essere sotto copertura assicurativa.

L’utente può in ogni caso personalizzare la propria polizza inserendo ulteriori coperture per mettersi al riparo da ogni possibile imprevisto.