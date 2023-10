Al via il Milan Fintech Summit 2023: la nuova fase evolutiva del Finance Technology

Il 10 e 11 ottobre 2023 torna all’Allianz MiCo di Milano l’evento internazionale dedicato all’innovazione dei servizi bancari e finanziari: il Milan Fintech Summit organizzato e promosso da Fintech District e Business International, la knowledge unit di Fiera Milano.

Giunto alla sua quarta edizione, quest’anno il Milan Fintech Summit si è prefissato obiettivi importanti: Confermare Milano come capitale dell’innovazione a livello europeo, accendere i riflettori sul resto del Paese, portare l’ecosistema fintech italiano – ormai maturo – nella prossima fase evolutiva e rafforzare l’interesse e gli investimenti da parte di player internazionali.

Per l’edizione 2023 il claim scelto per evocare lo stato dell’arte del Fintech è “Tomorrowland is here“: non più, come descritto fino a pochi anni fa, il futuro dei servizi finanziari, bensì il presente, parte integrante della loro trasformazione. A testimoniarlo il numero sempre crescente di aziende fintech e techfin a livello globale, il successo e la maturità di molte di queste (solo l’Italia vanta 2 unicorni) e le sempre più frequenti partnership con realtà di tutte le industry.

Milan Fintech Summit 2023: i trend di settore al centro dell’evento

Saranno diversi i temi al centro del Milan Fintech Summit 2023, a cominciare dall’Embedded finance (o finanza integrata) che si è affermato come punto di riferimento per la nascita di nuovi modelli di business, con un mercato europeo riuscito a raggiungere a fine 2022 i 42 miliardi di euro. A raccontare come stia rivoluzionando anche settori molto lontani da quello finanziario, in due sessioni separate, saliranno sul palco realtà come Spotify e Booking.com.

L’altra tematica importante protagonista sarà l’Intelligenza Artificiale, la cui centralità e attualità è indiscussa – basti pensare, per esempio, che il 44% delle 280 aziende presenti nella community del Fintech District (diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento per il settore nel nostro Paese) la utilizza per il proprio business. Il secondo giorno a questo tema sarà dedicata una sessione in cui techfin italiane dal respiro internazionale come Clearbox.AI, iGenius e Wealthype si confronteranno con un incumbent come Oracle con un focus particolare sulla AI generativa.

Nel corso dell’evento ci sarà anche spazio per parlare di cryptovalute con diversi momenti nell’agenda del summit da dedicare a questo argomento. Web3, Metaverso e asset digitali saranno approfonditi da Matthias Kroener, esperto di disruption dei servizi finanziari e keynote speaker del secondo giorno, che illustrerà come il gaming rappresenti un veicolo ideale per favorirne la diffusione.

Spazio sarà dato anche al FinCrime, denominazione che raccoglie le soluzioni in campo RegTech come KyC (Know your Customer) e AML (antiriciclaggio). Tra i protagonisti su questi temi: Jonathan Levin, co-Founder di Chainalysis e Reem El Seed, co-Founder di Cleverchain. Prevista anche una sessione sulla digital identity.

In un’agenda in cui i titoli delle sessioni sono ispirati a opere letterarie, non potranno mancare i riferimenti alla cultura e all’educazione. La manifestazione avrà come keynote speaker di apertura Leda Glyptis, che ispirandosi al capolavoro Animal Farm, racconterà cosa secondo lei non ha funzionato in questi ultimi 15 anni di digitalizzazione. In apertura del secondo giorno, una sessione sarà dedicata agli studenti universitari, a cui saranno presentate le diverse opportunità che il fintech porta con sè, sia come facilitatore della vita di tutti i giorni sia come nuova opportunità lavorativa.

Milan Fintech Summit 2023: al via anche il “Fuori Summit”

All’evento principale saranno affiancati una serie di appuntamenti che coinvolgeranno l’intera città di Milano, il cosiddetto “Fuori Summit”: mentre l’appuntamento con la Conference&Expo che dà il via alla due giorni di dibattito è previsto dalle 9 del 10 ottobre, la sera prima si svolgerà il party di benvenuto riservato a partner e speaker.

Sempre il 9, Milan Fintech Summit sarà anche a Palazzo Mezzanotte allo Starting Finance Investment Meeting con la sessione “La forma dell’investimento – Fintech e Techfin a supporto delle scelte patrimoniali” e alla Brussels House – spazio polifunzionale per connettere il mondo della cultura bruxellese con l’Italia – con un incontro organizzato in collaborazione con Hub Brussels per raccontare le differenze tra gli ecosistemi fintech dei due Paesi e trovare strade di crescita comuni.

Grazie al VIP Program organizzato da Milano&Partners e Milan Fintech Summit, Milano accoglierà i rappresentanti di alcune aziende fintech internazionali, leader a livello globale che, oltre a partecipare all’evento, avranno modo di toccare con mano il tessuto innovativo della città. La presenza di queste aziende, in particolare di alcuni unicorni, è prevista sia sul palco sia in una rubrica di videointerviste create ad hoc dal titolo Unicorn Tales. Trasmesse in diretta LinkedIn, le videointerviste vedranno protagonisti i rappresentanti di Bitpanda, Bunq, Chainalysis, Lunar, N26, Qonto, Raisin, Revolut, Satispay, Scalable Capital, Solaris, Trade Republic. La prima pre-evento il 2 ottobre a Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe di Revolut, raccontato il percorso evolutivo di un’azienda in grado di trasformare la sua offerta dall’essere una travel card al diventare una digital bank globale.

Da gennaio 2024 inizierà, poi, un roadshow nel resto d’Italia per promuovere non solo l’eccellenza meneghina, ma valorizzare anche le innovative capacità e potenzialità dell’intero territorio peninsulare.

Milan Fintech Summit 2023: i partner della manifestazione

Partner della manifestazione a oggi sono FTS Group, Mastercard, Sella, Visa, Fabrick, Oracle, Banca CF+, Swag, Treezor, ATS, Geniodiligence, Inversis, Spendesk, Affirmdata, Boerse Stuttgart Digital, Complyradar, Confinvest, Knobs, Mia Fintech, Lexia, OCS Group, Sparkasse, Thales, Banqup, BKN301, Chainalysis, Checksig, Coverflex, Creative Bulls, DGI, Earnext, EasyTrend, Finanza.Tech, Fourthline, Keyless, Gambit, GrowishPay, Lokky, Maind Capital, MindoverMoney, modefinance, Modulos, Profit Farm, Qi4M, Trustfull, Veridas, Wallife, Wealthype.aiYounited e Wall Street Italia.

Per consultare l’agenda integrale e iscriversi è sufficiente visitare il sito ufficiale del Milan Fintech Summit 2023.