Migliorare la salute e salvare vite: la rivoluzione del settore sanitario

Il settore sanitario sta attraversando una rivoluzione epocale, forse come non se ne vedevano da qualche decennio, e i passi da gigante fatti su questo fronte sono in molti casi sotto gli occhi di tutti. Pensiamo, ad esempio, a quanto sono cambiate le terapie per l’infezione da HIV o alla ricerca sull’RNA messaggero che si è rivelata fondamentale durante la pandemia da COVID-19 e che promette di portare a innovazioni mai viste prima.

Anche solo guardando alla nostra quotidianità possiamo toccare con mano una serie di miglioramenti del settore sanitario, dal fascicolo sanitario elettronico che raccoglie la nostra storia clinica e la rende accessibile, in caso di necessità, ad ASL, Aziende Ospedaliere, medici di famiglia e pediatri. E che dire dei sensori e dispositivi indossabili che, spesso in pochi secondi e con estrema precisione, possono misurare il livello di ossigeno nel sangue o il battito cardiaco e avvisarci in caso di anomalie? Oggi, grazie a FitBit o Apple possiamo avere al polso un dispositivo leggero in grado di salvarci la vita, anche in caso di cadute, allertando subito i soccorsi e nostri contatti fidati.

Solo fino a pochi anni fa era impensabile avere così tanti strumenti a supporto della nostra salute sempre con noi, ma i progressi fatti in ambito sanitario vanno oltre quello che la nostra quotidianità ci permette di vedere. È capitato a tutti noi di giocare con la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale, ma le applicazioni di questa tecnologia in ambito medico hanno permesso e continueranno a permettere dei passi avanti incredibili, a cominciare dal modo in cui gli studenti di medicina possono prepararsi nello studio della teoria e nella pratica. Le applicazioni esistono già e sono in fase di sviluppo costante, come HoloAnatomy di Microsoft che permette di acquisire nozioni di anatomia con rappresentazioni dettagliate e studiare così il corpo umano in modo digitale, o ImmersiveTouch, già in uso in diverse strutture ospedaliere degli Stati Uniti, per la pianificazione di interventi chirurgici a partire dalla specifica anatomia di un paziente, così da ridurre al minimo rischi durante le operazioni e migliorare ancora di più le diagnosi.

Le occasioni di investimento per piccoli e grandi risparmiatori nel settore sanitario si sono moltiplicate nel corso degli ultimi anni, dalle grandi aziende che hanno aumentato le spese per la ricerca alla luce delle nuove tecnologie a realtà più piccole, come le startup che promettono di lanciare sul mercato prodotti rivoluzionari e sono in cerca di fondi e sostenitori con una visione sul futuro della medicina. Negli ultimi anni, poi, tra le tecnologie sanitarie più importanti si è imposta l’intelligenza artificiale con le sue molteplici applicazioni che spaziano, per restare in ambito medico, dall’esame delle informazioni sui pazienti alla capacità di sviluppare nuovi farmaci e di migliorare le procedure diagnostiche. Anche in questo caso gli esempi non mancano, da DeepMind di Google che è riuscito a progettare un algoritmo per la radiologia di precisione ad Atomwise per l’analisi di banche dati di strutture molecolari per lo sviluppo di nuovi farmaci, passando per Philips SmartSpeed che applica l’intelligenza artificiale agli strumenti di risonanza magnetica.

Se pensiamo soltanto a quali novità hanno coinvolto il settore sanitario negli ultimi 5 anni, possiamo soltanto iniziare ad immaginare i progressi che si potranno fare nei prossimi 10-15 anni e da investitori dobbiamo iniziare quanto prima a intercettare i progetti più innovativi così da far fruttare i nostri risparmi sul medio e lungo periodo.

