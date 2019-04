Mercati, perseguire rendimenti positivi in un clima di incertezza

A cura di Fred Jeanmaire (Columbia Threadneedle Investments) *

Un decennio dopo la crisi finanziaria, le incerte condizioni economiche che ne sono scaturite continuano a privare gli investitori europei di rendimenti soddisfacenti. A nostro avviso ciò rende il nostro approccio long/short all’investimento azionario più prezioso che mai.

A fronte del ristagno della crescita e del calo delle aspettative d’inflazione nell’eurozona, i tassi d’interesse sono verosimilmente destinati a restare contenuti. Questo spiega perché i rendimenti delle obbligazioni core europee sono riscesi verso lo zero e perché i rendimenti della liquidità rimangono negativi.

Per molti investitori, neppure rivolgersi al mercato azionario è una soluzione perfetta. Per quanto l’investimento in azioni abbia meriti indiscussi, la volatilità registrata alla fine del 2018 è stata inaccettabile.

Ne consegue che gli investitori europei sono ancora alla ricerca di strategie in grado di conseguire performance positive e di offrire protezione dalla volatilità. Estraendo rendimenti sia dalla detenzione che dalla vendita allo scoperto di azioni, i fondi long/short alpha sono in grado di fornire risultati positivi in una varietà di condizioni economiche e di mercato. I loro portafogli di posizioni lunghe e corte offrono un’esposizione con una copertura naturale ai mercati finanziari.

La strategia European Absolute Alpha di Columbia Threadneedle Investments investe in titoli growth di alta qualità caratterizzati da potere di prezzo e in grado di generare rendimenti elevati e sostenibili. Al contempo, assumiamo posizioni short su imprese con una debole posizione competitiva che si traduce in una performance deludente, una debole generazione di cash flow e una crescita contenuta.

Da oltre 10 anni usiamo il modello delle Cinque forze di Porter, intitolato all’omonimo professore di Harvard, come quadro di analisi per selezionare efficacemente le aziende con solide posizioni competitive, ma anche per individuare i candidati per la vendita allo scoperto che sono probabilmente destinati a sottoperformare. I mercati spesso si concentrano sulle tendenze a breve termine e ignorano le minacce a lungo termine per le imprese.

Alla luce della ricerca sulle aziende europee, questi sono tempi proficui per la selezione dei titoli. Sul versante long del portafoglio, le turbolenze di mercato creano opportunità per acquistare azioni growth di grandi aziende che sono sottovalutate e offrono prospettive di crescita del capitale.

Per quanto concerne lo short selling, diversi settori risentono di forze dirompenti che ne erodono la redditività e i corsi azionari.

I tassi di interesse rimangono bassi, i mercati azionari sono volatili

Raramente gli investitori europei hanno affrontato condizioni più impegnative di quelle attuali.

Il rendimento del Bund decennale tedesco di riferimento è sceso a circa 10 punti base (pb) dopo essersi portato a 60 punti base all’inizio del 2018 e le obbligazioni di tutta Europa offrono rendimenti trascurabili. Al contempo il tasso sui depositi presso la Banca centrale europea si attesta a -40 pb costringendo gli investitori a pagare per la comodità di detenere liquidità.

Quanto alle azioni, la recente volatilità a breve termine è stata troppo pronunciata per alcuni investitori. Tra l’ottobre e il dicembre 2018 l’indice MSCI Europe ha ceduto quasi il 15% (Figura 1) a fronte dei crescenti timori per il rallentamento della crescita economica globale. Con un’esposizione netta media di appena il 30-40% ai mercati azionari, le strategie come la European Absolute Alpha dovrebbero evidenziare una volatilità nettamente minore.

Columbia Threadneedle Investments

Le turbolenze di mercato offrono opportunità

Le posizioni lunghe della nostra strategia sono tendenzialmente concentrate su aziende con marchi solidi operanti in settori quali beni di consumo, beni di prima necessità e beni di lusso. Usando l’analisi delle Cinque forze di Porter, individuiamo le imprese in grado di generare rendimenti a lungo termine elevati e sostenibili.

Un valido esempio è Akzo Nobel, la maggiore società di vernici europea. Sia le sue vernici decorative di marca (Dulux) che la sua linea di prodotti ad alte prestazioni godono di potere di prezzo. Alla fine del 2018 la società ha annunciato l’intenzione di distribuire 6,5 miliardi di euro agli azionisti, in un momento in cui la sua capitalizzazione di mercato complessiva si attestava ad appena 15 miliardi di euro.

Posizioni short sulle aziende interessate da trend dirompenti

Per contro, le nostre posizioni short riguardano generalmente le imprese di settori interessati da trend dirompenti, tra cui l’immobiliare e il trasporto aereo. A questo si aggiungono le pressioni esercitate da governi e autorità di vigilanza sui settori regolamentati. Pur essendo consapevole di tali pressioni strutturali, il mercato ne sottovaluta alcune.

Un esempio viene dal settore della salute, dove le autorità di Stati Uniti ed Europa spingono per una riduzione dei prezzi. Abbiamo individuato diverse case farmaceutiche e fornitori di tecnologie medicali che risentiranno probabilmente di tali pressioni regolamentari.

Trarre profitto dal cambiamento

Le strategie long/short come la European Absolute Alpha offrono un’alternativa genuina agli investitori europei che ricercano investimenti in grado non solo di generare rendimenti positivi, ma anche di proteggere dalla volatilità.

Mentre le soluzioni tradizionali stentano a dare risultati nell’attuale contesto di incertezza e forze dirompenti, l’accelerazione del cambiamento tecnologico e l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori rendono il nostro approccio long/short all’investimento azionario più prezioso che mai.

* Gestore azionario Europa di Columbia Threadneedle Investments