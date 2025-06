Mercati: Invesco punta su azionario europeo e bond dei mercati emergenti

Dopo il rally dei primi sei mesi dell’anno con l’indice Ftse Mib che ha messo a segno un progresso del 18% e la maggior parte delle Borse europee e Usa in prossimità dei massimi storici, gli analisti di Invesco hanno fatto il punto sulle prospettive dei mercati azionari e obbligazionari per i prossimi mesi.

L’outlook si concentra sul percorso oltre la volatilità dei dazi e su come le banche centrali stanno valutando la politica monetaria mentre entriamo nella seconda metà del 2025.

Strategia azionaria: avanti con qualità e dividendi

Sui mercati azionari, Invesco consiglia di privilegiare titoli a bassa volatilità, di alta qualità e con rendimenti da dividendo solidi. L’esposizione ai giganti tech Usa viene invece limitata. Le vere opportunità, secondo l’analisi, si trovano nei mercati europei e asiatici, che mostrano segnali di ripresa e valutazioni più interessanti.

Nel mercato obbligazionario, la preferenza va ai bond dei mercati emergenti e a quelle globali al di fuori degli Stati Uniti.

Sui mercati valutari il dollaro potrebbe indebolirsi nei prossimi mesi, favorendo una maggiore esposizione all’euro e alla sterlina.

Invesco mantiene una posizione neutrale sugli asset alternativi. Le strategie hedged e il private credit sono preferiti rispetto al private equity, in un contesto dove le valutazioni elevate e la scarsa liquidità richiedono grande selettività.

La seconda metà del 2025 sarà guidata da dinamiche complesse ma non prive di opportunità. Invesco ribadisce l’importanza della prudenza, della gestione del rischio e della diversificazione per affrontare un periodo ancora denso di incognite, ma potenzialmente favorevole per chi saprà cogliere i giusti segnali.