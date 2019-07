Mercati, fari sull’occupazione Usa. Atteso rimbalzo a giugno (+160 mila)

Dopo la chiusura dei mercati Usa per l’Independence Day, Wall Street torna il punto di riferimento per gli investitori. Dagli Stati Uniti i fari sono puntati sul dato sull’occupazione e le retribuzioni, che potrebbe dare indicazioni significative in vista delle prossime mosse della Fed.

Le attese degli analisti di Reuters indicano, per il mese di giugno, un aumento della crescita dei posti di lavoro di 160.000 unità, dopo essere aumentati di soli 75.000 unità a maggio.

Il miglioramento atteso– dicono gli analisti – non sarà sufficiente a scoraggiare la Federal Reserve dal tagliare i tassi di interesse questo mese, alla luce delle crescenti prove che l’economia sta rallentando. Il mese scorso la Fed ha segnalato che potrebbe allentare la politica monetaria già a luglio, citando una bassa inflazione e crescenti rischi per l’economia per via delle tensioni commerciali tra Washington e Pechino.

Mentre l’economia festeggia i 10 anni di espansione, la più lunga della storia e i suoi fondamentali rimangono sani, ci sono segnali che il momentum sta rallentando.

“Dati i segnali di un rallentamento della crescita e di pochi progressi materiali nella guerra commerciale, un rimbalzo della crescita occupazionale lascerebbe comunque la Fed in rotta per tagliare i tassi nella riunione di luglio e ci aspettiamo una riduzione di 25 punti base”, ha detto all’agenzia Reuters Sam Bullard, economista di Wells Fargo.