Mercati: correzione di maggio non è la stessa di un anno fa

La storia sembra ripetersi guardando alla fase di correzione dei mercati avvenuta a maggio visto che ha mostrato alcune similitudini con quella che ha caratterizzato la parte finale del 2018.

In entrambi i casi, sottolinea il Team Investimenti di Pramerica SGR, l’origine prevalente della correzione va ricercata nella volontà del presidente Donald Trump di incrementare il livello di scontro commerciale con la Cina, a cui è seguita una reazione non eccessivamente aggressiva da parte del governo di Pechino.

Ma a differenza del 2018 ci sono alcuni elementi di differenza e che, affermano gli analisti, sono riconducibili al contesto macro, all’orientamento delle banche centrali e al quadro politico.

In merito al contesto macro, quello attuale si caratterizza per una stabilizzazione delle dinamiche di crescita, a differenza del 2018 quando si registrava un deterioramento continuo del quadro globale. Inoltre, si è assistito a un cambio significativo dell’orientamento delle politiche monetarie, soprattutto da parte della FED. Per quanto concerne il quadro politico, i risultati delle elezioni per il Parlamento Europeo hanno in larga parte confermato le indicazioni della vigilia e hanno di fatto eliminato il rischio di un’avanzata significativa dei partiti populisti.

Alla luce di questi elementi – dicono gli esperti – a correzione di maggio non anticipa una fase recessiva, ma si può ragionevolmente considerare come una correzione all’interno di un trend che resta sostanzialmente positivo.