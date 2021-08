Meglio DAZN o TIMVISION? Come scegliere

Meglio DAZN o TIMVISION? Ecco cosa sapere per scegliere l’abbonamento più adatto alle proprie esigenze

Meglio DAZN o TIMVISION? La domanda che si fanno tutti gli sportivi di calcio che si preparano a seguire le prossime stagioni della Serie A di calcio. Nel corso dell’anno infatti TIM e DAZN hanno stretto un’accordo per la trasmissione di tutte le partite delle stagioni di Serie A per il 2021-2024, che il colosso dello streaming sportivo si è aggiudicato in esclusiva.

Uscito di scena Sky, che ha ottenuto solo la trasmissione di tre incontri in co-esclusiva con DAZN, e con l’uscita delle nuove offerte TIMVISION dedicate al calcio e allo sport, gli appassionati stanno valutando quale sia l’abbonamento migliore per non perdersi tutto il meglio del calcio italiano e internazionale per i prossimi anni.

DAZN o TIMVISION? Come scegliere l’abbonamento più adatto

L’accordo tra TIM e DAZN rafforza ulteriormente la già vasta offerta di TIMVISION che ad oggi è il maggiore aggregatore di contenuti per tutta la famiglia in Italia. Quindi è normale chiedersi: “meglio DAZN o TIMVISION?”.

Grazie all’accordo la Serie A sarà disponibile su entrambe le piattaforme in autonomia, ma anche in un’unica vetrina su TIMVISION grazie al nuovo TimVision Box che permetterà di gestire tutti i contenuti della libreria TIMVISION, inclusi i contenuti resi disponibili dai numerosi accordi con Disney+, Netflix e Prime Video, da un’unica vetrina. Il decoder abilita anche le tv al nuovo digitale terrestre e funziona con qualsiasi operatore di rete, connettendosi anche alla rete 4G o 5G mobile.

Gli spettatori potranno dunque decidere di abbonarsi a DAZN, come fatto fino ad oggi, o di accedere al catalogo attraverso la nuova offerta TIMVISION Calcio e Sport che renderà loro disponibile anche diversi tornei internazionali, calcistici e non, frutto delle collaborazioni con Mediaset Infinity, discovery+ ed Eurosport.

L’accordo fra TIM e DAZN: tutti i dettagli della nuova offerta TIMVISION Calcio e Sport

L’accordo con DAZN permetterà al Gruppo TIM di rendere disponibile tutto il catalogo sportivo live e on demand del partner su TIMVISION, incluse le prossime tre stagioni di Serie A di calcio.

Si potrà dunque decidere di abbonarsi a DAZN, accedendo al suo vasto catalogo sportivo, o se puntare a TIMVISION che oltre al calcio e allo sport mette a disposizione dello spettatore un grande catalogo di film, serie tv e intrattenimento dedicato a tutte le fasce di età.

Inoltre, grazie alla nuova offerta TIMVISION Calcio e Sport, gli appassionati sportivi avranno a loro disposizione anche grandi avvenimenti internazionali, calcistici e non, frutto delle collaborazioni con Mediaset Infinity, discovery+ ed Eurosport.

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport, lanciata nel mese di luglio, consentirà infatti agli appassionati sportivi di seguire oltre alla Serie A italiana, anche: la Uefa Europa League e la Uefa Conference League per i prossimi tre anni, Serie B, Liga spagnola ed FA Cup inglese. Oltre al calcio, su Timvision, i clienti TIM potranno seguire: i tre Grandi Giri, con Vuelta in esclusiva e le Classiche, tre tornei del grande Slam di tennis, la Serie A del basket, il golf con le esclusive del PGA Tour e European Tour, tutti gli sport invernali, i motori (con l’accordo da poco rinnovato per 24 ore di Le Mans) e molto altro ancora, cui si aggiunge tutto il catalogo cinema, serie tv e intrattenimento già presente su Timvision.