Mascherine Coronavirus: le aziende italiane che si sono riconvertite

Si moltiplicano le iniziative delle aziende italiane, che stanno riconvertendo la propria produzione verso quei prodotti più importanti per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Uno sforzo che, dal 26 marzo scorso, può contare anche sull’aiuto di stato: presentando una domanda a Invitalia, infatti, è possibile ottenere una fetta dei 50 milioni di euro che il governo ha stanziato per incentivare la produzione di mascherine a alti prodotti utili nella lotta contro il virus, ventilatori, occhiali, camici e tute di sicurezza.

Per accedere all’incentivo è sufficiente essere un’impresa costituita in forma societaria (anche società di persone): non ci sono vincoli di dimensione.

Mascherine, l’impegno della filiera della moda

Confindustria Moda e Cna Federmoda hanno annunciato un protocollo di intesa che porterà la produzione di mascherine “chirurgiche”, da parte della filiera della moda, da 350mila a 1,45 milioni al giorno nel giro di 3 settimane.

Secondo quanto affermano le due organizzazioni si sono già riconvertite il 15% delle aziende del circuito moda.

Nell’ambito del settore sono numerosi i grandi marchi che hanno deciso di destinare parte delle proprie linee produttive alla causa della solidarietà. Ecco alcuni nomi che hanno deciso di produrre, nello specifico, le mascherine.