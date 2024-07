Lucia Magnani: «Con Long Life Formula ho ideato l’elisir di lunga vita» 

di Gustavo Marco Cipolla

Lucia Magnani, fondatrice, amministratore delegato e mente creativa della rivoluzionaria “Long Life Formula” alle Terme di Castrocaro, con una visione unica e originale nel campo del wellness e della medicina, condivide i segreti e le sfide che si celano dietro lo straordinario progetto che cura e ha ideato. “Long Life” ha radici profonde nella passione e nell’ispirazione dell’ideatrice per la prevenzione e il benessere olistico. Attraverso l’esperienza e l’impegno, la dottoressa ha sviluppato un metodo all’avanguardia che unisce principi medici fondamentali a pratiche innovative, le quali, per favorire uno stile di vita sano e longevo, si integrano con i trattamenti termali tradizionali e l’intelligenza artificiale. Il ruolo cruciale della ricerca medico-scientifica nel costante miglioramento dell’inedito programma, case study, testimonianze e storie di successo di coloro che hanno abbracciato la Formula, distinguono “Long Life” dai servizi delle altre strutture nel panorama nazionale e internazionale, conciliando un’alimentazione sana all’equilibrio psicofisico e non solo meramente estetico. Poi, nuove avventure professionali e tendenze emergenti nel settore, che Magnani ritiene siano promettenti per il futuro.

Come è nata l’idea di Long Life Formula e cosa l’ha ispirata a svilupparla?

«Nasce ed è ispirata dalla mia passione innata per la biochimica, coltivata attraverso gli studi accademici e l’esperienza quotidiana all’interno di laboratori di analisi e di ricerche cliniche, mi ha indirizzato all’approfondimento di un tema di straordinaria importanza quale l’ossidazione cellulare. Ho così compreso quei processi di squilibrio nell’organismo che portano all’invecchiamento precoce e all’insorgere di diverse patologie, studiando, tra tutti, lo stress ossidativo e il ruolo degli antiossidanti nei processi di anti-invecchiamento cellulare. Da qui il mio Metodo Long Life Formula, che ho introdotto per prima, oltre dieci anni fa».

Quali sono i principi medici fondamentali di Long Life Formula e come si differenzia da altri programmi di benessere e longevità?

«Long Life Formula è la testimonianza di come la ricerca scientifica possa essere posta al servizio del benessere e della salute delle persone e trova la sua espressione presso la Lucia Magnani Health Clinic. Ciò che ci contraddistingue è la presenza di un settore sanitario molto avanzato che permette un check-up previsto per tutti gli ospiti, in grado di approfondire le varie esigenze. La nostra forza risiede nel numero di medici presenti e nella tecnologia avanzata utilizzata nella nostra struttura e che spazia dalla palestra dotata di intelligenza artificiale per la mente alla stimolazione magnetica transcranica all’avanguardia. Sono, inoltre, presenti anche tecnologie come la risonanza magnetica di ultima generazione, che permettono di fare predizioni, di arrivare a fare whole body e screening su tutto il corpo. La parte cardiologica è molto importante perché è, ancora oggi, la principale causa di gravi difficoltà. Ma non possiamo certamente trascurare il grande centro beauty e SPA con operatrici espertissime in tutte le tecniche: drenanti, rassodanti, per tutti gli inestetismi, ma anche per il relax, quindi massaggi di qualsiasi genere. Prestiamo grande attenzione allo yoga e al settore sport, abbiamo al nostro interno tre palestre e un meraviglioso parco utilizzato per il movimento all’aperto e altre forme di attività, fino ad arrivare al ballo o all’acquagym, proposti in maniera più divertente, grazie all’utilizzo della musica. Ovviamente, grande importanza è data all’alimentazione, con un programma alimentare personalizzato. Il ristorante Long Life si prende così cura degli ospiti proponendo piatti accuratamente realizzati con prodotti studiati e combinati per contrastare lo stress ossidativo. Tornando al cuore della domanda, penso che ciò che ci distingue dalle altre strutture sia il grande valore scientifico-sanitario, per fare in modo che le persone rimangano in salute il più a lungo possibile».

Quali sono i principali benefici sul piano clinico che i clienti possono aspettarsi seguendo il programma wellness?

«Prima di tutto, è bene partire da un concetto fondamentale: il Ben-essere differisce dal concetto di benessere. Per me, il Ben-essere rappresenta un’attenzione all’essenza dell’individuo, affinché quest’ultimo possa raggiungere e mantenere il miglior stato possibile di salute, sia fisica che mentale. Tutti i percorsi prevedono alcune fasi comuni: l’approfondito check-up medico unito all’esame del sangue avanzato da cui si studia lo stress ossidativo, la proposta alimentare personalizzata, l’educazione alla corretta postura, l’attività fisica specifica e sessioni di trattamenti estetici e termali dai più naturali ai più innovativi, anch’essi personalizzati. Questo perché i percorsi Long Life Formula puntano sull’importanza della salute, ritenuta la pietra miliare del Ben-essere. I nostri percorsi sono volti a migliorare la qualità e le aspettative di vita, attraverso l’identificazione precoce e la correzione dei fattori di rischio».

Come si integra Long Life Formula con i trattamenti termali tradizionali?

«Le nostre acque termali sono un vero e proprio tesoro custodito nel nostro bacino sottostante, dove si sono raccolte milioni di anni fa quando queste terre erano sommerse dal mare. Ora tornano in superficie, sgorgando nella riserva mineraria dei nostri laghetti dove maturano per otto mesi e poi sono trasferite qui dove vengono erogate cure termali di vario genere. Insieme alle argille, sono acque curative e le loro cure sono famose per problematiche di artriti, artrosi, reumatismi ma anche problemi legati all’apparato muscolo-scheletrico oltre che per problemi relativi a quello respiratorio. Queste acque sono magiche, tanti trattamenti sfruttano il loro potere. La nostra acqua è vera arte, efficace e curativa. Il nostro fango è universalmente rinomato per la sua compattezza e la piacevolezza nella stesura sul corpo, tanto da esser chiamato “fango di velluto”. Tale abbinamento fa sì che l’acqua termale, avendo particolari proprietà terapeutiche, si potenzi nel suo effetto benefico. Vorrei ricordare che queste terme furono aperte come “terme della fecondità” e hanno quindi un potere anche in questo ambito, accanto a molte altre proprietà da scoprire, e vengono utilizzate combinandole con gli antiossidanti studiati per ottenere specifiche risposte sulla salute. Volendo, possiamo riassumere tutto ciò in un solo concetto: la natura più la scienza al servizio della bellezza».

Qual è il ruolo della ricerca medico-scientifica nello sviluppo e nel miglioramento continuo della Formula?

«Il nostro continuo impegno per lo sviluppo e il miglioramento della Formula, aggiornandola anche grazie alle tecnologie più avanzate come ad esempio l’intelligenza artificiale predittiva, che sta rivoluzionando il campo medico, offrendo strumenti avanzati per migliorare la diagnosi, il trattamento e la gestione delle problematiche».

Può condividere qualche testimonianza o storia di successo di chi ha seguito il programma Long Life?

«Una su tutte la signora Anna Nevola, imprenditrice e innovatrice dell’azienda ADP Servizi, insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Un vero esempio di coraggio, determinazione e ispirazione. La regola vorrebbe che non si svelasse mai l’età di una signora, ma Anna Nevola è una novantenne che lascia davvero stupiti per quanto non dimostri minimamente i suoi anni, e spiega: “Vengo alla Lucia Magnani Health Clinic da dieci anni, e alla fine ho portato tutta la famiglia. In questo soggiorno, ad esempio, sono qui con mia nipote Marianna. Negli anni sono venuti cinque nipoti, poi mio figlio con mia nuora e degli amici, compreso mio genero. In pratica tutta la mia famiglia. Il Metodo Long Life Formula, funziona benissimo. Ho un problema al ginocchio e, finito il mio percorso, torno a casa camminando benissimo, i trattamenti sono ben mirati, e c’è il vantaggio che puoi fare gli esami del sangue, le visite mediche, tutto quello che dovrei fare nella mia città ma spostandomi da un laboratorio all’altro, invece qui è tutto coordinato e i risultati ci sono poiché, in seguito, mi viene un viso splendido. Finito il periodo di soggiorno, mi porto a casa degli insegnamenti. Mio figlio quando è venuto qui ha perso, nel tempo, dieci chili e non li ha più presi: ha imparato il corretto stile di vita, ha imparato a nutrirsi correttamente, compresi i cinque spuntini al giorno. Mia nipote ha perso sei chili e non li ha più ripresi. E torna volentieri perché può lavorare da remoto al mattino e poi fare i trattamenti in base a un programma stabilito al momento dell’arrivo. In più, ne approfittiamo per stare assieme, in famiglia, in un luogo molto piacevole”».

In che modo le Terme si differenziano da altre strutture in Italia e nel mondo?

«Le nostre Terme sono note fin dai tempi degli antichi romani e, attualmente, sono universalmente conosciute ed apprezzare per la loro unicità. L’acqua salsobromoiodica che proviene da profondi strati di roccia porosa, per esempio, è ricca di bromo e di iodio, e risulta particolarmente efficace nella cura di patologie artrosiche, circolatorie, respiratorie e ginecologiche. L’acqua sulfurea, invece, presenta un alto contenuto di zolfo e viene utilizzata allo stato nascente soprattutto per via inalatoria. Un importante studio dimostrato che il nostro fango salsobromoiodico è in grado di indurre un aumento delle cosiddette Proteine da Shock Termico (HSPs70) e tale effetto dura fino a 30-35 giorni dopo il ciclo di cure. Tali proteine sono coinvolte in meccanismi biochimici che rendono l’organismo più resistente nei confronti di stress di tipo ossidativo. Tutto ciò si sposa perfettamente con il nostro metodo».

Alimentazione equilibrata e cura del corpo. Come conciliarle con una vita frenetica?

«L’alimentazione è il comportamento principale da correggere per seguire uno stile sano e far sì che l’organismo impari ad eliminare in maniera autonoma lo stress ossidativo e le tossine, abbassando il livello di infiammazione e di ossidazione delle cellule. Il cibo salutare aiuta il corpo a rigenerarsi, fornisce energia e influisce positivamente anche sullo stato d’animo. Il metodo Long Life Formula prevede un’alimentazione funzionale alla salute, perché studia i singoli alimenti e i principi attivi di cui questi sono composti per proporre cibi funzionali agli obiettivi da raggiungere e alle patologie da correggere. Una delle caratteristiche che ci contraddistingue è che, una volta terminato uno qualsiasi dei nostri percorsi, i nostri ospiti porteranno con loro, anche a casa, una serie di insegnamenti utili per continuare ad avere una corretta alimentazione quando si ritorna ai ritmi frenetici ai quali la società moderna ci costringe».

Nuovi progetti che la vedono in prima linea?

«Sono concentrata su tutto quello che riguarda la mente. Dalle cose apparentemente più semplici, come la palestra con intelligenza artificiale che ci permette, tra le altre cose, di fare allenamenti cognitivi per migliorare i riflessi e l’equilibrio e contrastare dei decadimenti che possono essere anche iniziali o per tenerci ben allenati con la memoria, fino ad arrivare a proporre, se serve e a chi serve, in casi specifici, la stimolazione magnetica transcranica di ultima generazione. Questa tecnica terapeutica, non invasiva, è proposta in casi di depressioni lievi e anche per contrastare le dipendenze. È bene specificare che non possiamo parlare di “lunga vita” se non andiamo a studiare tutta la parte di decadimento fisico della parte cardiovascolare, motivo per cui è nato il grande centro che ho chiamato Dipartimento di Prevenzione e Predizione Long Life Formula, così come quello di tipo internistico oltre ad uno relativo ai sensi da attenzionare, poiché negli anni ci possono essere dei decadimenti da contrastare adeguatamente».

Tra le tante, quali tendenze emergenti ritiene siano le più promettenti nel settore?

«Il termine “detox” viene utilizzato per indicare un’azione specifica detossinante, le persone però, sempre più spesso, cercano di rigenerarsi, di rinascere. Ciò perché la società ci spinge sino ad arrivare a un punto tale che anche se si sta bene, e si è in forma, c’è qualcosa che appesantisce. A quel punto, è il momento di eliminare quel “qualcosa” trovando un momento da dedicare a te stesso, dove tu sei al centro, prendendoti cura di te in modo serio, approfondito e piacevole. Il nostro percorso detox è incentrato su questo principio. Ci occupiamo di prendere in carico la persona nella sua totalità. E, al termine, ognuno potrà dire “Ho fatto qualcosa di fondamentale per me. Mi sono preso cura di me”. Comprendendo che, oggi, essere in buona salute il più a lungo possibile parte dalla consapevolezza che è necessario prendersi cura di sé stessi».