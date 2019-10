Lonely Planet: tra le città da visitare assolutamente nel 2020 c’è anche un’italiana

Viaggiatori di tutto il mondo sull’attenti: ecco quali sono le dieci città da visitare assolutamente nel 2020. Le indica la famosissima guida Lonely Planet che come ogni anno ha pubblicato Best in Travel, ovvero le classifiche con i 10 Paesi, le 10 regioni e le 10 città da visitare assolutamente nel corso del 2020.

A decretare questa classifica al termine di lunghi viaggi, autori e redattori di Lonely Planet che tra i criteri presi in considerazione guardano in primis all’attenzione all’ambiente e la sostenibilità, ma non mancano gli eventi speciali e gli anniversari in programma nel 2020 come motivazione principale per fare le valigie e andare alla scoperta della storia, delle tradizioni e dell’offerta turistica del territorio.

Ebbene la prima città da visitare il prossimo anno è Salisburgo, Nel 2020 infatti sarà l’anno del centenario del Festival di Salisburgo: da un secolo, il capoluogo del Land salisburghese è il palcoscenico di opere liriche, concerti di musica classica e spettacoli teatrali e nel 2020 lo sarà in modo particolare, con mostre ed eventi speciali in tutto il centro storico, spettacoli di prosa, letture e matinée mozartiane.

Dopo Salisburgo i viaggiatori non potranno perdere Washington, Il Cairo e Galway. E l’Italia? Tra le dieci regioni da visitare assolutamente nel 2020 troviamo al secondo posto le Marche.

Ecco nel dettaglio le tre classifiche stilate da Best Travel Lonely Planet:

TOP 10 PAESI:

1 Bhutan

2 Inghilterra

3 Macedonia del Nord

4 Aruba

5 eSwatini

6 Costa Rica

7 Olanda

8 Liberia

9 Marocco

10 Uruguay

TOP 10 REGIONI

1 Via della Seta, Asia centrale

2 Marche, Italia

3 Tōhoku, Giappone

4 Maine, Stati Uniti

5 Lord Howe Island, Australia

6 Provincia del Guìzhōu, Cina

7 Provincia di Cadice, Spagna

8 Argentina nord-orientale

9 Golfo del Quarnaro, Croazia

10 Foresta amazzonica, Brasile.

TOP 10 CITTA’

1 Salisburgo, Austria

2 Washington DC, Stati Uniti

3 Il Cairo, Egitto

4 Galway, Irlanda

5 Bonn, Germania

6 La Paz, Bolivia

7 Kochi, India

8 Vancouver, Canada

9 Dubai, Emirati Arabi Uniti

10 Denver, Stati Uniti