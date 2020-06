L’importanza del linguaggio del corpo: intervista a Joe Navarro, ex agente dell’FBI

L’articolo fa parte del lungo dossier “Impariamo ad investire” pubblicato sul numero di di giugno del magazine Wall Street Italia

“C’è il ‘narcisista maligno’ che danneggia gli altri perché sopravvaluta se stesso e svaluta gli altri intenzionalmente; gli ‘emotivamente instabili’ che seminano il caos in un’organizzazione per via del loro comportamento imprevedibile; la ‘personalità paranoica’ invece è sempre sospettosa, infine c’è ‘predatore’ che, ovviamente, è il più pericoloso, perché è quello che corre rischi e mette gli altri in pericolo senza alcuna coscienza”.

In un’intervista pubblicata sul numero di giugno del magazine Wall Street Italia, Joe Navarro, ex agente di controspionaggio dell’FBI, esperto di comunicazione non verbale e linguaggio del corpo, parla del suo ultimo libro “Personalità Pericolose”, pubblicato in Italia da Roi Edizioni.

L’autore, ricorrendo a esempi tratti dalla cronaca. spiega le caratteristiche peculiari dei quattro tipi di personalità pericolose che spesso si celano dietro apparenze ingannevoli e fornisce inoltre i mezzi per riconoscere chi può danneggiarci.