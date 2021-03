Lefay Resort & SPA Dolomiti. Relax a impatto zero

La cucina dei due ristoranti dell’albergo è affidata all’executive chef Matteo Maenza. Aperto solo per cena, il Grual , dal nome della montagna che fa da sfondo al resort, offre piatti che valorizzano gli ingredienti tipici del Trentino-Alto Adige provenienti esclusivamente da fornitori biologici. Al Dolomia , invece, oltre alla colazione, gli ospiti possono gustare pranzo e cena à la carte. Il non plus ultra è la vista sulle montagne che si può ammirare dalle ampie vetrate del ristorante sia di giorno e che di sera. Da non perdere poi, il caratteristico Lounge Bar dove si possono sorseggiare cocktails a base di champagne e, infine, il Cigar Lounge , con la migliore selezione di sigari e distillati provenienti da tutto il mondo.

Cuore del resort è la scenografica SPA e la piscina riscaldata interna ed esterna (nella foto, in basso) che diventa un tutt’uno con il paesaggio. Nella Spa è possibile scegliere trattamenti e rituali che vanno ad aggiungersi alle tante possibilità offerte dal luogo: mentre in inverno il resort, circondato da 150 km di piste, impianti e parchi per snowboard, è meta ideale per gli appassionati di sci, d’estate diventa un punto di partenza per passeggiate a cavallo, gite in mountain bike e partite di golf in uno dei campi poco distanti.

La Spa del resort Lefay SPA Dolomiti