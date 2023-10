Leadership Forum 2023, i messaggi lanciati dagli esperti

Il Leadership Forum, organizzato da Performance Strategies e intitolato quest’anno “Lead the future”, si è chiuso lanciando messaggi importanti per favorire una spinta al cambiamento positiva e poderosa al mondo del business. Parole che abbiamo raccolto nelle interviste realizzate a margine dell’evento. Vediamo tutto nell’analisi.

Le parole degli esperti

Intelligenza artificiale, frugal innovation e leadership antifragile: sono queste alcune delle keyword principalmente sottolineate dagli esperti intervistati nei “Performance Studios” dalla nostra giornalista Aleksandra Georgieva (cliccate qui per rivedere tutte le singole interviste agli esperti), a margine della due giorni del Leadership Forum 2023, andato in scena presso il Teatro Arcimboldi di Milano il 25 e 26 ottobre.

Il successo nei numeri

L’edizione di quest’anno ha ospitato oltre 1.700 CEO, C-level manager e imprenditori, più di 500 aziende, oltre ad aver accolto 11 tra i business thinker e gli esperti internazionali più influenti e rilevanti del momento riuniti, in questo contesto di grande cambiamento globale, per mettere a punto nuove ispirazioni, trasformare le imprese e guidare il futuro del business.

I temi affrontati

Come sempre il Leadership Forum si è confermato come un evento unico, per ispirare il cambiamento, trasformare le imprese e ripensare insieme il futuro del business. Fra i temi affrontati nella due giorni, la gestione delle crisi, l’inclusione e la diversità, l’innovazione digitale, la sostenibilità, le nuove sfide dei team globali, la leadership futura e la creatività.

Rivedi tutte le interviste

Tutti spunti interessanti, sottolineati anche nelle interviste rilasciate dagli esperti ai nostri microfoni, come potrete vedere qui nella nostra playlist dedicata.