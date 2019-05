Le vie del Signore sono infinite e… ci indicano la strada del cambiamento

“Tu vieni a rubare le offerte in chiesa?”.

“Prova a farlo ora che abbiamo sostituito le monetine con un POS che accetta i pagamenti elettronici”.

Sembra un’eresia? In realtà non lo è.

L’altro giorno mentre viaggiavo in treno, il mio amico Maurizio Pimpinella, mi invia un messaggio su Whatsapp. Maurizio è Presidente dell’Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento (APSP). La sua è ormai una deformazione professionale. Ogni notizia che riguarda il mondo dei pagamenti, soprattutto quelli elettronici, soprattutto quelli che “indicano una nuova via”, lo attrae come un’ ape con il polline.

Spesso li condivide con il sottoscritto. Lo fa anche stavolta.

Leggo e quello che leggo mi sorprende.

Nonostante si sia coscienti di come il Mondo cambi rapidamente ci sono aspetti che, nel nostro immaginario collettivo, ci aspetteremmo restino immutabili nel tempo. Così il titolo riportato dall’articolo pubblicato dal sito “Chioggia News24”, colpisce come pochi altri potrebbero fare.

“Offerte con il Bancomat arriva il POS in chiesa”.

La foto riportata al centro della pagina non lascia spazio ad interpretazioni.

Uno schermo, un menù e tre possibili scelte:

-Offerta Candela;

-Offerta Messa;

-Offerta liberale;

Nell’articolo si legge:

Notizia curiosa, certamente, che ha destato però la curiosità di fedeli e non. In pratica all’interno della basilica di San Giacomo e della Cattedrale a Chioggia e della chiesa di San Martino a Sottomarina, verrà installato un dispositivo elettronico (foto), in pratica una specie di POS, che darà modo di elargire la propria offerta per le candele, per la Messa o per offerte libere, con il proprio bancomat. In questo modo la traslazione finirà direttamente nel conto corrente della parrocchie, evitando accumulo di denaro nelle cassettine per le offerte, prese sempre più spesso di mira dai ladri.

“Si tratta di un esperimento – spiega monsignor Vincenzo Tosello, parroco di San Giacomo – che se sarà positivo verrà allargato alle altre chiese. Naturalmente i sistemi tradizionali di raccolta non verranno smantellati, ma con questa innovazione si dà modo a chi è sprovvisto di monete o banconote di poter versare la propria offerta. Certo, esistono delle spese bancarie che però non toccheranno il fedele. In pratica se uno versa un euro per la candela, 30 centesimi sono di spese che però non paga l’utente”.