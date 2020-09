Le polizze di Eurovita per i clienti di Deutsche Bank

Eurovita e Deutsche Bank hanno siglato un accordo di durata decennale di distribuzione di prodotti assicurativi vita.

La partnership, che entrerà in vigore nel 2021, riguarderà la distribuzione di prodotti assicurativi di Eurovita attraverso le diverse reti distributive facenti capo al gruppo Deutsche Bank in Italia.

Grazie all’accordo con una realtà come Deutsche Bank, Eurovita rafforza ulteriormente la sua presenza nel bancassurance e nella consulenza finanziaria e conferma la propria posizione di leader in Italia nell’offerta indipendente.

“Attraverso la partnership con una realtà di altissimo livello come Deutsche Bank, Eurovita rafforza ulteriormente la propria posizione nel mercato assicurativo italiano. Questo accordo conferma la forza della nostra strategia di costruire relazioni commerciali che rappresentino un’occasione reciproca di crescita e di sviluppo sostenibile in un mercato sempre più sfidante.

Insieme a Deutsche Bank progetteremo soluzioni di successo, per soddisfare le esigenze dei clienti in ambito di investimento, risparmio, previdenza e protezione ” ha dichiarato Erik Stattin, Group CEO di Eurovita (nella foto).