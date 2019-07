Le 24 regole del banchiere di Wall Street per vivere felici

Richard Jenrette, leggendario banchiere di Wall Street e co-fondatore della banca d’investimento Donaldson, Lufkin & Jenrette nel 1959, è morto lo scorso anno a 89 anni e ha lasciato sulla sua scrivania una lista con 24 regole per avere successo nella finanza e nella vita. La lista, intitolata “What I Learned”, “Cosa ho imparato” è stata condivisa in una cerimonia commemorativa intima per la famiglia e gli amici locali a Charleston, South Carolina. Ecco cosa diceva:

Cosa ho imparato (Come riuscire ad avere una vita lunga e felice)

Rimanete in gioco. Spesso tutto quello che devi fare è non mollare. Rimani nel giro! Non essere uno che si arrende! Non bruciare ponti (dietro di te) nel senso di non rompere definitivamente un contatto, una relazione Ricordate: la vita non è benedetta senza un buon amico! Non ne hai mai abbastanza di loro. Non lasciate i vecchi amici – potreste averne bisogno.