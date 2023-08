Settimana corta, l’81% dei lavoratori USA è a favore. In Italia? Si lavora 50 ore a settimana

Quando si tratta di lavoro, uno dei desideri dei dipendenti è la flessibilità. E una settimana lavorativa di quattro giorni è in cima alla lista dei desideri, secondo un nuovo sondaggio di Bankrate. La maggioranza dei lavoratori a tempo pieno e delle persone in cerca di lavoro , l’81%, sostiene una settimana lavorativa di quattro giorni rispetto a un tradizionale orario di cinque giorni. Di questi, l’89% ha dichiarato che sarebbe disposto a fare sacrifici per lavorare solo quattro giorni.

Più della metà, il 54%sarebbe disposta a lavorare più ore e il 37% sarebbe disposto a cambiare lavoro o settore. Nel frattempo il 27% ha dichiarato che sarebbe disposto a recarsi in ufficio o sul posto di lavoro per più giorni o a lavorare completamente di persona. Altri sacrifici che sarebbero disposti a fare: lavorare nelle ore non di punta, con il 23%; svolgere un lavoro a cui sono meno interessati o appassionati, il 17%; hanno meno giorni di ferie, il 16%; fare un tragitto più lungo, il 12%; prendere una riduzione dello stipendio del 10%; o fare un passo indietro nella propria carriera, 10%. Solo l’11% dei lavoratori che desiderano una settimana lavorativa di quattro giorni hanno affermato che non sarebbero disposti ad accettare nessuno di questi compromessi.

La domanda di lavoro a distanza supera l’offerta

La maggioranza dei lavoratori a tempo pieno o in cerca di occupazione, ovvero l’89%, ha esplicitamente dato il proprio appoggio alla settimana lavorativa di quattro giorni, nonché al lavoro a distanza o di una combinazione di entrambi, ovvero il lavoro ibrido. Nonostante il desiderio diffuso di flessibilità, bisogna considerare che l’implementazione pratica potrebbe richiedere più tempo del previsto. Parola di Mark Hamrick, analista economico di Bankrate. Egli ha ribadito che l’aspirazione alla flessibilità non garantisce automaticamente la prontezza dell’offerta da parte delle aziende.

Nel corso di quest’anno, solo il 10,5% delle posizioni di lavoro pubblicate ha proposto modalità di lavoro a distanza o ibrido. Questa cifra rappresenta un calo rispetto al picco registrato nel 2022, quando il 13,7% delle offerte prevedeva tali opzioni.

Julia Pollak, capo economista di ZipRecruiter, ha fatto notare che il declino delle offerte di lavoro con opzione di lavoro a distanza non è necessariamente tradotto una riduzione nella quota effettiva dei giorni lavorativi. Pollak ha infatti affermato che il modello ibrido, combinando lavoro da casa e presenza in ufficio, è divenuto la modalità operativa predominante in questo momento. Inoltre, la flessibilità in termini di lavoro a distanza che i datori di lavoro promuovono nelle loro offerte di lavoro potrebbe divergere da ciò che effettivamente offriranno, come sottolineato. Come dice Pollack:

Le aziende potrebbero anche essere intenzionate a cercare persone che lavorino da casa, ma il contesto del mercato potrebbe influenzarle in modo diverso. Spesso è il mercato a dettare le condizioni vincenti.

Le imprese potrebbero inizialmente dichiarare un certo livello di flessibilità nell’ambito del lavoro a distanza, ma le dinamiche del mercato potrebbero indurle a rivedere questa posizione in base alle condizioni circostanti.

La settimana corta in Italia e in Europa

E in Italia? Al momento, è tutto il contrario. I dati Eurostat relativi al 2022, divulgati a maggio, rivelano che il 7% dei lavoratori europei svolge un numero di ore lavorative superiore a quanto dovrebbe essere previsto. Una situazione in cui circa 2,7 milioni di lavoratori mantengono un orario lavorativo di 50 ore settimanali, in contrasto con le canoniche 40 ore (cioè 8 ore al giorno per 5 giorni). Questo rappresenta il 9,2% del totale dei lavoratori italiani, che ammontano a circa 23 milioni. Questo dato colloca l’Italia tra i paesi europei con le percentuali più elevate in questa categoria.

Nella classifica europea, l’Italia è superata da pochi paesi: la Grecia presenta un 13% di lavoratori con orari estesi, seguita da Francia e Cipro, entrambe con il 10%. In Romania, il fenomeno è molto meno diffuso, con un tasso del 2,2%, mentre in Bulgaria è ancor più limitato, attestandosi allo 0,7%.

La prospettiva di adottare una settimana lavorativa di quattro giorni sembrava aver guadagnato interesse anche in Italia, con Giorgia Meloni che a maggio era incline ad esaminare l’idea avanzata dalla Cgil riguardo alla settimana lavorativa più breve. Una proposta che era parte dell’aggiornamento del Piano Nazionale per l’Energia e il Clima, per affrontare l’inquinamento ambientale attraverso l’implementazione dello smart working e l’adozione della settimana corta.