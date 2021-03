Langosteria sbarca a Parigi

Il nuovo ristorante del gruppo sarà posizionato al settimo piano dell’Hotel Cheval Blanc, la nuova Maison che fa parte del gruppo LVMH

Destinazione Parigi. Il gruppo Langosteria aprirà un nuovo ristorante proprio nella Ville Lumière, in partnership con Cheval Blanc Paris, la nuova Maison che fa parte del gruppo LVMH. Affacciato sulla Senna, la location si troverà proprio al settimo piano dell’Hotel Cheval Blanc, con un ampio spazio interno aperto su una terrazza con vista sullo skyline parigino.

Langosteria porta così la propria identità gastronomica in una delle città più iconiche al mondo. Un fine dining che nasce in Italia e si basa sull’eccellenza che combina la tradizione italiana con un approccio contemporaneo e internazionale, selezionando i migliori prodotti da ogni parte del mondo.

L’apertura del ristorante di Parigi rappresenta il primo passo di un nuovo percorso che punta a posizionare il brand Langosteria in location strategiche, mirando in questo caso a diventare un punto di riferimento nella capitale francese.