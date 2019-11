La spesa media di ogni italiano stimata per il Black Friday

Manca un giorno al Black Friday. La giornata dedicata allo shopping a prezzi scontati, nata negli Stati Uniti, è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile anche per i consumatori italiani. Quest’anno saranno oltre 16 milioni – quasi 4 milioni in più del 2018 – gli italiani pronti a cogliere l’opportunità della giornata di super sconti che farà da apripista alla stagione dello shopping natalizio per una spesa media di 107 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale.

Sono i numeri che emergono dal consueto sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio, che mette in evidenza che gli affari non viaggeranno solo sulla rete, ma anche sulla strada: saranno infatti circa 180mila i negozi ‘reali’ che aderiranno al Black Friday con sconti medi a partire dal 30%.

E, in un caso su due, le offerte saranno estese anche al sabato e alla domenica. Il fatturato previsto per l’occasione si traduce in una porzione di consumi consistente: 1,7 miliardi di euro che si ‘divideranno’ tra le attività commerciali online e i negozi su strada.