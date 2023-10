La nuova denim capsule firmata HIGH Everyday Couture

Il brand svela una capsule collection “Remake Responsibly” che rilancia una selezione dei nove design del brand, utilizzando il principale produttore di denim sostenibile: Candiani

Il denim ha sempre avuto una profonda influenza sulla moda e un impatto su diverse generazioni e sulla società grazie alla musica e all’arte e il suo ruolo è in continua e costante eveluzione. Gli ultimi sviluppi nella cultura del denim si concentrano oggi sui progressi nell’eco-tecnologia e nella sostenibilità.

Alcuni capi della collezione “Remake Responsibly” di High Couture

E questo è ciò che ha fatto HIGH Everyday Couture, brand famoso per la creazione di capi eclettici che sfidano le categorie convenzionali combinando sartoria tradizionale, abbigliamento vintage, uniforme e workwear con abbigliamento sportivo dando vita ad un design innovativo. Proprio per questo autunno-inverno, il brand ha voluto dedicare un’intera capsule collection al denim, conferendogli un nuovo ruolo nel guardaroba contemporaneo.

Remake Responsibly, nome della capsule, rilancia una selezione di nove modelli iconici di HIGH. Interamente Made in Italy questi sono stati realizzati utilizzando materiali Candiani, leader nella produzione di denim sostenibile e prima azienda ad essere certificata dallo standard Regenagri ‘Chain of Custody’ che la missione di un approvvigionamento rinnovabile e un processo produttivo finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente.

Non è la prima volta che High Everyday Couture stupisce questa stagione: qualche settimana fa il brand ha annunciato che la bellissima e bravissima attrice cubana Mariela Garriga, co-protagonista con Tom Cruise in Mission Impossible: Dead Reckoning, è il volto della nuova campagna del marchio per l’autunno-inverno 2023/24.

