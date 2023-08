“Quale rotta segui, Occidente? Io sogno un’Europa, cuore d’Occidente, che metta a frutto il suo ingegno per spegnere focolai di guerra, che sappia ritrovare il suo animo giovane andando oltre i bisogni dell’immediato. Verso dove navigate, Europa e Occidente, con le guerre, con lo scarto dei vecchi, i muri col filo spinato, le stragi in mare e le culle vuote? (Papa Bergoglio)

Cosa dovrebbe fare un Papa se non riportare le coscienze sulla giusta direttrice, se non invitare i governanti a fare i governanti, i cittadini i cittadini, i cristiani i cristiani?

Cosa dovrebbe fare un Papa se non dare una lettura di una realtà che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto sotto quegli occhi chiamati ad essere più attenti soltanto per il fatto di governare quelli di tutti gli altri?

Il Papa, Bergoglio, dovrebbe esercitare quel potere Temporale che affiancato a quello politico ne dovrebbe guidare le coscienze. Queste, a loro volta, orientano le decisioni di chi istituzionalmente quelle decisioni è chiamato a prenderle, se possibile nell’interesse di tutti.

Un Papa, non può sostituirsi nelle scelte politiche quindi, neppure quando il Mondo, non solo il nostro Paese, è amministrato da personaggi approssimativi, che vivono di tanta miopia da non riuscire a vedere che il terreno sta sfaldandosi anche e soprattutto sotto i loro piedi.

La politica non ha una visione d’assieme. O non vuole averla.

Tanti piccoli orticelli cercano, affiancandosi, di creare qualcosa di più grande. Ma come spesso accade, se non si è disposti a fare un salto più grande, addirittura un passaggio di stato, i confini invece che integrarsi rischiano di infiammarsi e di portarci fin li dove nessuno singolarmente, vorrebbe mai andare, avrebbe ma pensato di andare mai.

Ben venga la Lezione di Bergoglio, lui fa il suo lavoro, lo fa con forza e semplicità, lo fa con poche parole. E con poche parole indica una strada comune.

