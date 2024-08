La frontiera dell’ospitalità secondo Michelin

Dopo i ristoranti la Guida Michelin premia anche gli hotel italiani che offrono i soggiorni più straordinari. Ecco alcune delle eccellenze del nostro Paese

Una, due e tre Chiavi Michelin: proprio come le Stelle che premiano i ristoranti d’eccellenza, ora anche i migliori hotel italiani hanno un nuovo metro di confronto e riconoscimento. Nei giorni scorsi è arrivata anche in Italia la selezione delle Chiavi Michelin, che ha premiato 146 hotel d’eccellenza. Molti di questi ospitano al loro interno anche un ristorante stellato, rappresentando quindi un’interessante opportunità per i viaggiatori più esigenti alla ricerca della qualità estrema. Abbiamo quindi scelto tre dei tesori del Bel Paese che sono riusciti ad ottenere sia la Chiave che la Stella Michelin. Scopriamoli insieme.

Terra – The Magic Place.

Situato a 1.600 metri di altitudine e immerso nella natura di Sarentino, in Alto Adige, questo luogo magico ha conquistato una Chiave Michelin. L’hotel, che presenta uno stile moderno e contemporaneo, dispone di sole 8 camere e 3 suite, evidenziando l’unicità dell’esperienza. Il suo ristorante, oltre ad aggiudicarsi due Stelle Michelin, è riuscito a guadagnarsi anche una Stella Verde, la distinzione che premia i ristoranti impegnati in una cucina sostenibile. Heinrich Schneider, lo chef dell’hotel, offre un’esperienza gastronomica unica attraverso un menù degustazione accompagnato dall’esperienza della sommelière Gisela Schneider e dalla selezione “Mille vini”.

Castello Banfi Wine Resort.

Volgendo la nostra rotta verso sud approdiamo a Poggio alle Mura in Toscana dove, all’interno di un castello medievale, troviamo questo elegante hotel che, oltre ad essere entrato a far parte del prestigioso circuito di Relais & Château nel 2019, è stato premiato da Michelin con una Chiave. Uno dei due ristoranti presenti al suo interno, l’elegante e raffinato “La Sala dei Grappoli”, è stato premiato con una Stella Michelin: un menù stagionale permette di scegliere tra i piatti della gastronomia italiana e mediterranea, affiancati dalla ricca selezione Banfi.

Therasia Resort.

Proseguendo il nostro viaggio verso sud giungiamo nell’Isola di Vulcano. Situato a nord dell’isola, questo raffinato hotel di lusso offre camere spaziose, panorami mozzafiato, un lussuoso centro benessere e spiagge di sabbia nera. La sua posizione e i suoi servizi eccellenti hanno permesso al Therasia di guadagnare ben due Chiavi Michelin. Sono quattro i ristoranti che caratterizzano il Resort e due di questi, Il Cappero e I Tenerumi, sono stati premiati con una Stella Michelin, un traguardo unico nell’hôtellerie nostrana.

