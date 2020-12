“La collina dei ciliegi: Dalla crisi dei mutui subprime al lockdown”. Il nuovo libro di Bertelli

“La collina dei ciliegi. Dalla crisi dei mutui subprime al lockdown” è il libro di Ruggero Bertelli in vendita nello shop on line di Wall Street Italia.

La collina dei ciliegi di Ruggero Bertelli: storie di finanza comportamentale

La crisi finanziaria del 2008 e i tempi del COVID 19 sono stati uno stress test per la Finanza Comportamentale. Questo libro ripercorre alcune linee guida della disciplina, sistematicamente applicate nel corso degli eventi, raccontando “storie” vere, vissute e narrate con la chiave interpretativa della Finanza Comportamentale.

Tutti possiamo vivere una vita luminosa e più fragrante e correre sulla collina dei ciliegi e veder la mattina. Abbiamo però bisogno di un piccolo aiuto. E qui entra in gioco la Finanza Comportamentale che riesce a descrivere gli eventi, ad interpretarli correttamente aiutandoci a leggere razionalmente quello che accade, mitigando l’effetto incertezza e paura e generando, quindi, forza, capacità di analisi, argomentazione e un equilibrato atteggiamento mentale.

Grande mano arriva dal consulente finanziario che aiuta a correggere, a prevenire, ma anche a curare, quando necessario, le distorsioni cognitive, partendo dalla consapevolezza che modificare i comportamenti è molto difficile e che dunque il ruolo del consulente è fondamentale nei processi di scelta di investimento.

Partendo dalla costruzione di una “architettura delle scelte”, il consulente finanziario si afferma quale riferimento indispensabile per chi ha progetti di vita ambiziosi nei quali crede fino in fondo. Il consulente – sulla solida base delle proprie conoscenze, competenze ed esperienze – indica all’investitore la via; egli la intuisce e la comprende. Il consulente, la persona di fiducia, spinge il cliente gentilmente verso le scelte corrette, che verranno concretamente realizzate. E si chiude il cerchio del valore.

