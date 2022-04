La classifica dei più ricchi d’Italia, chi sono secondo Forbes

Chi sono i più ricchi d’Italia? Sono 52 i miliardari italiani, secondo la classifica 2022 redatta da Forbes, uno in più dell’anno scorso. L’ammontare dei loro patrimoni, però, è in leggera diminuzione: si attesta a 194,5 miliardi di dollari contro i 204,5 di aprile 2021 e i 211,1 della fine dello scorso anno.

Nella classifica mondiale, in cui svetta il fondatore e numero uno di Tesla, Elon Musk, per trovare il primo italiano bisogna arrivare alla 36esima posizione, dove siede Giovanni Ferrero, il cui patrimonio è di 36,2 miliardi di dollari. Medagli d’argento a Leonardo Del Vecchio, presidente di EssilorLuxottica, con 27,3 miliardi di dollari. Il podio è chiuso da Giorgio Armani, che sale di due posizioni rispetto all’anno scorso, con una ricchezza personale di 7,8 miliardi di dollari. Segue al quarto posto Silvio Berlusconi, con 7,1 miliardi di dollari. Al quinto posto c’è la donna più ricca d’Italia, Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, in cui patrimonio ha subito una contrazione, passando a da 9,1 miliardi di dollari a 5,4 miliardi di dollari.

Chi sono le new entry nella classifica dei ricchi

Nella classifica Forbes 2022 sono sei le new entry tra i più ricchi del Paese con passaporto italiano. Al 14esimo posto della classifica italiana fa il suo ingresso Susan Carol Holland, presidente di Amplifon, con un patrimonio di 3,8 miliardi. Segue Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe, che siede al 18esimo nella classifica italiana con un patrimonio di 3,2 miliardi di dollari.

A seguire Isabella Seragnoli, unica azionista di Coesia (21esimo posto con 2,8 miliardi di dollari), Federico De Nora (Industrie De Nora), al 24esimo posto con 2,6 miliardi di dollari. Tra le 16 donne in classifica compaiono per la prima volta Lina Tombolato, vedova di Ennio Doris, e Stefania Trivia, amministratrice delegata di Copan, azienda di tamponi utilizzati per i test anti Covid.

Gli esclusi dalla classifica di Forbes

Nella classifica dei miliardari italiani sono esclusi tutti quelli che risiedono all’estero. È il caso Stefano Pessina, presidente esecutivo di Walgreen Boots Alliance, multinazionale delle farmacie, che con un patrimonio di 10,3 miliardi dollari è il cittadino del Principato di Monaco più ricco. Stesso discorso per Gianluigi Aponte, fondatore del gruppo Msc, al secondo posto nella lista degli svizzeri più ricchi (patrimonio) 16,8 miliardi di dollari.

La classifica dei 52 miliardari italiani (le cifre sono espresse in dollari)