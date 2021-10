La banca del terzo millennio, il nuovo libro di Di Mascio e Primanni

La banca del futuro sarà completamente diversa da come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi. Grazie all’innovazione tecnologica il mondo bancario, al pari di quello della grande distribuzione, è alla prese con profondi mutamenti nella quotidianità delle filiali, con la trasformazione in commodity di alcuni servizi tipici.

Anche il comparto del wealth management si è intriso di innovazione tecnologica: dal risk management all’asset allocation, dal trading alle piattaforme di consulenza, dai social network finanziari ai robo, si è assistito a un costante sviluppo della fintech e si attende ora l’ingresso delle multinazionali big tech nel settore finanziario.

Come sarà in concreto la banca del terzo millennio lo spiegano, in modo completo, chiaro ed efficace due importanti esperti di finanza, Antonello Di Mascio, Responsabile Customer Value Management Privati Banco Posta-Poste e Maurizio Primanni, fondatore e presidente del Gruppo Excellence nel volume LA BANCA DEL TERZO MILLENNIO/Il futuro del sistema bancario tra fintech e pandemia, in questi giorni in libreria e su tutti gli store online (Guerini Next, 2021, pagg. 232, euro 22,00).

“Se è vero – afferma Antonello Di Mascio – che l’esperienza e la capacità di adattamento di altre industrie possono essere una guida per il retail, certamente la digitalizzazione e la commoditizzazione di molti servizi suggeriscono che il wealth management possa essere la base per la banca del futuro. La relazione consulente-cliente e il valore aggiunto del servizio di consulenza richiedono un approccio olistico, impongono investimenti in tecnologia, ma anche scelte strategiche che porteranno a banche sempre più aperte ai prodotti e servizi di terzi”

“Dovranno cambiare – dichiara Maurizio Primanni – anche le logiche di attenzione ai clienti, che potranno scegliere come, quando e dove essere serviti dalle banche. L’evoluzione del modello di business rappresenta la più grande sfida che il sistema bancario sarà chiamato ad affrontare se vorrà mantenere il suo ruolo. Questo libro vuole rappresentare uno spunto di riflessione e discussione per tutti coloro che credono che le banche dovranno continuare ad esercitare anche nel futuro la loro funzione chiave di cinghia di trasmissione tra i risparmi dei clienti e il sistema imprenditoriale”.

Il testo è impreziosito da autorevoli contributi quali la presentazione di Giovanni Sandri (Managing Director BlackRock), la prefazione di Paolo Martini (Amministratore Delegato di Azimut Holding) e la postfazione di Massimo Scolari (Chairman Ascofind).