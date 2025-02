Jp Morgan Chase avvia licenziamenti negli Usa. A febbraio via 1.000 dipendenti

JPMorgan Chase riduce la forza lavoro negli Usa. La grande banca d’affari statunitensi ha dichiarato che nel corso dell’anno ci saranno diverse serie di licenziamenti, come “parte della nostra regolare gestione del business” ma, ha assicurato l’istituto “hanno un impatto su un numero molto ridotto di dipendenti”.

Secondo quanto riferito da fonti vicine, alcuni lavoratori hanno già iniziato a ricevere la notizia che perderanno il posto di lavoro. Barron’s ha riportato mercoledì che la scorsa settimana alcuni dipendenti di JPMorgan Chase hanno appreso dai supervisori che i loro posti di lavoro sarebbero stati colpiti da licenziamenti. Secondo le indiscrezioni, questo mese i licenziamenti presso la banca riguarderanno meno di 1.000 lavoratori.

Jp Morgan: ondata di licenziamenti in arrivo

Altri licenziamenti sono all’orizzonte presso JPMorgan Chase, con la società che sta valutando altre uscite a marzo, maggio, giugno, agosto e settembre, secondo quanto riportato da Barron’s.

JPMorgan Chase ha dichiarato a FOX Business di “rivedere regolarmente le nostre esigenze aziendali e di adeguare il nostro personale di conseguenza, creando nuovi ruoli laddove ne ravvisiamo la necessità o riducendo le posizioni quando è opportuno”. “La nostra strategia non è cambiata e gestiamo l’azienda per investire attraverso il ciclo. Continuiamo ad assumere in molte aree e lavoriamo duramente per ricollocare i dipendenti colpiti”, ha aggiunto la società. “Questo fa parte della nostra regolare gestione dell’attività e ha un impatto su un numero molto ridotto di dipendenti”.

Nel 2025, la forza lavoro di JPMorgan ammontava a oltre 317.000 unità. “Nell’ultimo anno abbiamo aggiunto più di 7.000 posti di lavoro e attualmente abbiamo circa 14.000 posizioni aperte”, ha dichiarato JPMorgan Chase. Secondo il suo sito web, la società opera nei settori della gestione patrimoniale e degli asset, delle banche commerciali, dei consumatori e delle comunità, delle banche d’affari e della tecnologia. Secondo Barron’s, i prossimi tagli di posti di lavoro non colpiranno ogni volta tutte le unità.

La più grande banca americana per patrimonio, guidata da Jamie Dimon ha superato le stime per quanto riguarda i ricavi e gli utili del quarto trimestre. A metà gennaio, JPMorgan ha riportato un fatturato gestito di quasi 43,74 miliardi di dollari per il quarto trimestre. L’utile netto trimestrale è stato di 14 miliardi di dollari, con un aumento del 50% rispetto all’anno precedente. Infine, alla fine del 2024 aveva 4.000 miliardi di dollari di attività e 345 miliardi di dollari di patrimonio netto. Nel corso della call con gli analisti dopo la presentazione della trimestrale, il CEO Jamie Dimon, uno dei banchieri più importanti a livello globale, ha espresso le sue opinioni sul contesto economico attuale e futura.