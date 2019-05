Più digitale e flessibile, come cambia l’offerta assicurativa

L’Italia, grazie alla spinta delle detrazioni fiscali, si premunisce sempre di più contro i danni causati dalle calamità naturali e ora anche le chiese, dopo i terribili danni umani e materiali del terremoto del Centro Italia nel 2016, stipulano delle polizze di protezione.

È quanto emerge dal rapporto semestrale dell’Ivass secondo cui il cambio di passo è stato favorito anche dalla legge di Stabilità 2018 che ha introdotto una detrazione Irpef del 19% sul prezzo delle polizze sottoscritte relative alle assicurazioni sulla casa contro le calamità naturali.

Tutto questo avviene mentre il mercato assicurativo diventa sempre più digitalizzato e mostra servizi più flessibili soprattutto per salute e prevenzione (digital health) e protezione della casa (smart home) e di ‘micropolizze’ istantanee per proteggere persone e cose in mobilità.

Significato lo spettro di prodotti pensato per per tutelare dagli imprevisti le piccole e medie imprese italiane. Per queste ultime le assicurazioni propongono prodotti che offrono un sostegno economico concreto, mediante anticipo pari al 50% dell’indennizzo previsto in polizza, per affrontare i mancati guadagni e coprire i costi fissi durante un periodo di fermo attività, anche se dovuto ad un infortunio del titolare.

Pir, una nota dolente

Ristoranti e bar possono inoltre essere coperti i danni ai locali per atti vandalici, risse o rapine, prevedendo risarcimenti ai clienti che subiscono un furto. Per chef e relativo staff, è previsto un risarcimento per coprire il danno estetico a seguito di cicatrici da taglio o da ustioni.

Nota dolente è rappresenta dai Pir, i piano individuali di risparmio. Frena l’offerta e aumentano i rischi a causa del cambio di normativa.