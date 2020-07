Italiani sempre più attratti dall’e-commerce: nel 2020 acquisti on line segnano +26%

Crescono nel 2020 gli acquisti online dei consumatori italiani che segnano +26%, 4,7 miliardi in più rispetto al 2019 a quota 22,7 miliardi di euro, l’incremento in valore assoluto è il più alto di sempre.

Così emerge dalla fotografia scattata dall’Osservatorio eCommerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano.

Acquisti on line: ecco i settori che brillano

Secondo l’indagine, grazie anche al lockdown, cresceranno sopra la media il Food&Grocery (che vale oggi 2,5 miliardi di euro, +56%), l’Arredamento e home living (2,3 miliardi, +30%) e una serie di altre nicchie di mercato come il pharma, il beauty e lo sport&fitness.

I settori più maturi, dice l’indagine, crescono con un tasso sostenuto ma sotto alla media di mercato: nel 2020 l’Informatica ed elettronica di consumo vale 6 miliardi di euro (+18%), l’Abbigliamento 3,9 miliardi (+21%) e l’Editoria 1,2 miliardi (+16%). I comparti emergenti registrano ottimi risultati con ritmi di crescita esponenziali: in particolare il Food&Grocery genera 2,5 miliardi di euro (+56%).

Ciò che conferma l’indagine è che l’eCommerce, nonostante continui a rappresentare ancora una piccola parte degli acquisti complessivi, è sempre più rilevante in Italia. Durante il lockdown ha rappresentato il principale, se non unico, motore di generazione dei consumi, con ricadute nel medio-lungo periodo.

Lato domanda, a generare un effetto positivo nello sviluppo dell’eCommerce la crescita dei web shopper (+2 milioni nel 2020), la maggior dimestichezza e fiducia nell’online e nei pagamenti digitali (anche da parte di chi online acquistava già)

Gli acquisti da Smartphone

Durante il lockdown inoltre non è calato l’utilizzo dello smartphone per abilitare gli acquisti eCommerce. L’eCommerce da smartphone, nella componente di prodotto, dice l’indagine, supera nel 2020 l’incidenza del 50%, arrivando per l’esattezza a pesare il 56% degli acquisti online totali.

In totale, gli acquisti eCommerce da smartphone nel 2020 saranno pari a 12,8 miliardi di euro, con un incremento del +42% rispetto ai 9 miliardi di 12 mesi fa.