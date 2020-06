Italia non c’è più tempo per giocare

PERCHE’ L’ITALIA RISULTA COSI’ IN DIFFICOLTA?

E’ stato il primo paese europeo colpito in modo violento dalla pandemia e quello che ha adottato misure restrittive più stringenti. L’Italia ha un tessuto industriale prevalentemente costituito da piccole e medie imprese manifatturiere, proprio quelle maggiormente colpite dalla crisi. L’Italia sconta una specializzazione settoriale sbilanciata verso i comparti maggiormente esposti alla crisi e una carenza nei comparti più resilienti. Incide la lentezza della burocrazia ed il Paese sconta un ritardo nello smart working e nell’adesione del modello digitale in senso lato. E’ allineata alla Spagna, ma indietro rispetto a Regno Unito, Francia e Germania, mentre è impari sotto questo punto di vista il confronto rispetto al Nord Europa.

Insomma il quadro è davvero fosco un quadro che impone soluzioni immediate, decisioni immediate, supporti immediati ad aziende, famiglie, persone che rischiano di vivere uno dei più brutti quarti d’ora della loro storia. In questi momenti ci si dovrebbe chiedere che cosa si può fare di diverso, come si possano prendere altre strade. Tuttavia a guardare il balletto della politica, a prescindere dalle dichiarazioni di alcuni, sembra che per loro non sia cambiato nulla.

In molte altre parti sono nati governi di unità nazionale qui in Italia no. Credo che non si sia vista in molte altre nazioni una situazione come quella tricolore. Ripensandoci ce ne sono unicità che andrebbero completamente riviste: