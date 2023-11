Istruzione e condizioni di lavoro migliori: il benessere sul luogo di lavoro

Nel 2020 la pandemia da COVID-19 ha colto di sorpresa il mondo intero e messo miliardi di persone di fronte a una nuova realtà che fino a pochi mesi prima sembrava impensabile. L’essere costretti a rimanere a casa per lunghi periodi, tra chiusura di uffici e scuole e importanti limitazioni agli spostamenti, ha fatto emergere in milioni di persone, anche in Italia, una nuova consapevolezza: l’importanza del tempo da dedicare a sé stessi e ai propri cari.

Realtà come lo smart working e didattica a distanza sono entrate a far parte della nostra quotidianità e col tempo quella che per mesi era diventata una necessità legata alla crisi sanitaria si è imposta come una nuova modalità di lavoro che tante aziende hanno deciso di continuare a proporre ai propri dipendenti con molteplici vantaggi su più fronti, da un maggiore benessere fisico e mentale a un risparmio nei costi degli spostamenti, passando per un miglior bilanciamento della vita lavorativa con la vita privata e, di conseguenza, anche una migliore efficienza sul lavoro.

Il mondo del lavoro in molti casi è cambiato in modo definitivo e sempre più lavoratori, dopo aver sperimentato una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle proprie vite, non sono disposti a tornare indietro a quello che a conti fatti è un modello non più pienamente compatibile con la nuova realtà che stiamo vivendo.

Il futuro ormai è chiaro e gli investitori con maggior esperienza lo hanno intercettato già da tempo. I più recenti studi lo confermano: una ricerca di Ipsoa, condotta in Italia nel 2022, ha rilevato che il 70% dei lavoratori italiani desidera un modello di lavoro ibrido con una combinazione di lavoro da remoto e lavoro in ufficio, stessa percentuale di lavoratori italiani che secondo un sondaggio condotto dall’AIDP, l’Associazione Italiana Direzione del Personale, vorrebbe che le aziende investissero maggiormente nel benessere dei propri dipendenti.

La consapevolezza del fatto che investire nel benessere dei propri dipendenti significa investire nella propria azienda, dal momento che lavoratori soddisfatti e felici riescono ad esprimere al meglio le loro potenzialità, è sempre più diffusa e gli esempi eccellenti arrivano da ogni parte del mondo, Italia compresa. Una multinazionale come Ferrero, ad esempio, ha deciso di differenziare i benefit per i propri dipendenti in base alle esigenze degli stessi, dall’asilo di impresa e dal mini club in Francia passando per i programmi scolastici in Messico, gli sconti per la spesa in Ecuador e premi di produzione per oltre 7mila lavoratori in Italia.

Tra le politiche di wellbeing già sperimentate con successo ci sono anche la settimana corta in diverse aziende della Francia, con i dipendenti che possono contare su tre giorni liberi ogni settimana, congedi parentali più lunghi in tanti Paesi o esempi più eccellenti come quello di AirBnb che ha deciso di includere nei nuovi benefit da offrire ai propri dipendenti anche un credito di viaggio annuale che consente loro di soggiornare scegliendo tra qualsiasi annuncio dell’azienda nel mondo.

Uno degli aspetti che caratterizzano un investitore di successo è la capacità di intercettare i trend del futuro e trasformare questi cambiamenti in importanti occasioni per aumentare i propri guadagni. M&G Investments, asset manager globale con una lunga storia di investimenti attivi e di innovazione nei mercati pubblici e privati, ha realizzato una serie di 6 mini ebook su temi legati alla sostenibilità. Il quinto, scaricabile a questo link, è dedicato proprio alla nuova frontiera per il successo aziendale: il benessere dei dipendenti.

Il sesto mini ebook, dedicato all’inclusione sociale e alle città a misura d’uomo, sarà presto disponibile nella sezione dedicata.

Se ti sei perso l’articolo dedicato alle innovazioni nel settore dell’energia solare, lo puoi trovare qui, mentre quello dedicato a una risorsa sempre più preziosa come le acque sotterranee è disponibile qui e quello sull’economia circolare si trova qui. Il quarto, incentrato sulla rivoluzione tecnologia del settore sanitario è disponibile a questo indirizzo.