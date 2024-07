Isole da scoprire per una vacanza senza stress

Per chi sogna una vacanza lontana da tutto e da tutti, un’isola è il posto giusto. Ecco la nostra selezione a breve, medio e lungo raggio di località poche conosciute, per chi ama la scoperta e un soggiorno senza code

Il fascino delle isole, universi paralleli rispetto alla terraferma, lembi di terra snocciolati del mare, affascinanti nella loro unicità. Per le vostre vacanze vi proponiamo mete a breve, medio e lungo raggio che sono poche conosciute e per questo attraenti, per chi ama la scoperta e una vacanza senza code e stress.

Le Isole dei Principi sono un affascinante arcipelago nel mar di Marmara, composto da nove isole di fronte alla costa asiatica di Istanbul. Abitate sin dall’antichità, nel periodo bizantino divennero luoghi di confino per principi e nobili e sotto i sultani ottomani, le isole continuarono a essere utilizzate per l’esilio di membri della famiglia reale, da cui derivò il nome “Isole dei Principi”. Nel XIX secolo, questi luoghi divennero una destinazione amata dall’alta borghesia e dalla nobiltà di Istanbul, che vi costruirono case e ville per le vacanze. Il posto ideale per una vacanza senza auto e per una pausa fuori dalla frenesia del Bosforo ma con la possibilità, anche in giornata, tramite traghetti che fanno spola, di visitare l’antica Costantinopoli.

Il paradiso nel corno d’Arabia.

A medio raggio le isole Dimanyat, tra il Golfo Persico e il Mare Arabico, sono raggiungibili ad appena mezz’ora di barca da Muscat, in Oman, 45 minuti se si arriva direttamente dall’aeroporto internazionale. Nove isole vergini, per 100 ettari di riserva naturale con ampia barriera corallina, dove i locali amano fare snorkeling e vedere nuotare le tartarughe in un mare dai colori cristallini. Per gli amanti delle specie rare di corallo, qui sono stati avvistati esemplari unici. Per una gita fuori porta è possibile avventurarsi nella capitale dell’Oman dove è possibile visitare la maestosa Opera House, il palazzo della musica, fulcro culturale degli Emirati o ancora la Moschea Sultan Qaboos Grand Mosque, la seconda più grande della penisola araba dopo quella di Abu Dhabi.

Il paradiso dei Caraibi.

Pronti per una vacanza ai Caraibi? Ad Antigua e Barbados tutte le spiagge sono libere e dorate. Per gli amanti della cultura è possibile visitare il Nelson’s Dockyard, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, insieme alla darsena navale, unico esempio rimasto di forte georgiano commissionato dagli inglesi nel 1755.

In Repubblica Domenicana, oltre alle splendide spiagge, visitate anche la capitale, Santo Domingo, il primo insediamento europeo nelle Americhe. Provateci con il Chu-chu train colonial, un trenino d’epoca che vi riporterà indietro nel tempo.

Dopo aver preso il sole ‘alla James Bond’ in Jamaica, fate un salto alla casa-museo di Bob Marley (a cui hanno appena dedicato One Love, il film diretto da Reinaldo Marcus Green): si trova a Kingston, la capitale. Qualche anno fa anche l’ex presidente Usa Barack Obama ha fatto visita, attirato dal musicista che parlava con Dio e conquistava il pianeta a suon di canzoni. Ad Aruba oltre alla visita di una delle dieci spiagge più belle del mondo, la turchina Eagle Beach, fate un salto al quartiere di San Nicolas, riqualificato recentemente e centro di arte contemporanea.

