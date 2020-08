Investitori: i 3 consigli su come tenere a bada il panico nelle fasi di recessione

Mentre le maggiori economie mondiali provano a ripartire dopo la batosta causata dalla pandemia da Covid, sono numerosi gli interrogativi nella testa degli investitori.

Primo fra tutti: come sopravvivere alla fase di recessione durante l’emergenza coronavirus?

Ramit Singh Sethi è un consulente finanziario e imprenditore americano nonché autore del Best Seller del New York Times del 2009 “How will tech you to become rich” ha provato a rispondere alla domanda.

“Di fronte ad un fase di recessione, molte persone si bloccano e aspettano che qualcuno dica loro che andrà tutto bene. Non c’è nulla di più sbagliato. Al contrario, dobbiamo riconoscere la realtà, fare un piano e agire di conseguenza” ha spiegato Sethi, sintetizzando tre regola d’oro.

1- Prenditi cura della tua famiglia e dei tuoi amici

La prima non è una regola rigida, ma è piuttosto emotiva.

“Per me significava portare la mia famiglia da qualche parte al sicuro. Ho usato i soldi per prendere decisioni rapide che normalmente non avrei preso . Abbiamo noleggiato un’auto, trovato un posto sicuro e siamo partiti: non abbiamo dato la priorità ai costi rispetto alla sicurezza di familiari e amici. Durante i periodi di difficoltà come la pandemia e la conseguente recessione, i costi sono secondari. La priorità è prendersi cura di chi ti circonda”.

2 – Non vendere i tuoi investimenti durante una recessione

La seconda regola è semplice: tieni i tuoi investimenti e mantieni la rotta.

“Il mercato fluttua ma nel tempo tende a salire con un rendimento medio di circa il 7-8% annuo. Notare che ho detto nella media. Alcuni potrebbero salire del 25%. Alcuni anni potrebbe diminuire del 14%. Tuttavia, in media, questo è ciò che ci dice il ritorno storico. Una scelta intelligente è non vendere i tuoi investimenti. Anzi, se puoi continuare a investire durante una recessione, probabilmente farai molto, molto bene”.

3 – Cerca sempre nuove opportunità

La regola numero tre è cercare nuove opportunità. “Se stai giocando in difesa e lo stai eseguendo: è ora di iniziare a cercare opportunità” sostiene Sethi