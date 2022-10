Investire? Una forma d’amore

Cosa che rende solido qualunque tipo di rapporto? La fiducia. Prima di notai, calamai e penne, i contratti si chiudevano con una stretta di mano, segno della fiducia e dell’impegno reciproco. Oggi invece di chi ci fidiamo? Del vicino? Dei familiari più stretti? Delle banche? Del governo? La gente ha bisogno di fiducia, di qualcosa o qualcuno in cui credere. Per questo la babele di voci che ci circonda finisce per disorientarci al punto che non crediamo possa esserci più un domani.

Ma se del domani abbiamo addirittura paura, le scelte, anche quelle finanziarie, saranno influenzate dalla nostra incapacità di guardare al futuro. E allora, a cosa ispirarci? Secondo me, a prenderci per mano dovrebbe essere l’amore.

Sono convinto che saranno l’amore e la passione per quello che facciamo a far tornare la luce dopo questi tempi cupi.

Siamo sempre arrabbiati. La limitazione delle libertà alimenta il nostro disagio e rende instabile il nostro equilibrio.

Ci vogliono emozioni altrettanto forti e positive per bilanciare tutto il negativo che ci sta piovendo addosso. L’amore ci può salvare, cambia il colore delle nostre giornate, perfino il colore dei nostri occhi.

Se amo i miei figli, come posso chiedermi come costruire il loro futuro? E se mi pongo le domande giuste, troverò risposte adeguate. Questo è il momento in cui dobbiamo ritrovare la forza di amaretutto ciò che noi è importate e che stiamo dimenticando.

L’amore per la libertà, per la vita, le passeggiate all’aria aperta, una corsa in spiaggia, in moto con il vento che ci scompiglia i capelli. Ricordate come vi sentivate quando l’avete fatto l’ultima volta? Provate a rivivere quei momenti.

Per amore. Sarete pronti a fare qualunque cosa, anche a pensare di sbagliare, ma scegliendo comunque di fare.

Per amore. Immaginate e costruite i posti in cui vivere, di riprendere a viaggiare, anche solo con la fantasia.

Mio padre mi ha insegnato a essere un uomo libero. E’ stata questa la sua lezione più grande. La vera libertà sta nel poter scegliere e il motore che alimenta le scelte giuste è la passione, la capacità di amare i nostri sogni e progetti.

Vivere … vivere è sognare, desiderare, progettare, investire. La paura congela, l’amore ci fa volare. A voi la scelta.