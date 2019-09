Investimenti: mattone batte Btp, un bilocale rende quasi tre volte di più

Se siete alla ricerca di un investimento sicuro, in grado di offrirvi rendimenti sopra la media, meglio puntare sul vecchio mattone. Come dimostra una ricerca condotta da SoloAffitti.it, agenzia immobiliare specializzata nell’affitto di immobili, il rendimento che offre un appartamento in affitto è superiore a quello dei Btp e degli altri titoli di stato. Qualche esempio?

Un bilocale arredato di 55 mq nel centro città rende quasi 3 volte di più rispetto ai tassi medi di interesse dei BTP decennali nel 2018 (2,5%).

In generale, in Italia affittare un bilocale ha reso lo scorso anno mediamente il 6,1%, un punto in più rispetto al 2014. Nel quadriennio esaminato – spiega Solo Affitti- questo incremento è stato favorito sia dall’aumento dei canoni medi (+15,3%), da 608 a 701 euro, sia dalla discesa dei prezzi medi di vendita degli immobili, passati da 2.681 a 2.529 euro/ mq.

Cagliari (8,2%), Trieste (8,1%) e Palermo (7,5%) sono i capoluoghi con i rendimenti lordi degli affitti più alti. Tra i capoluoghi che consentono ai proprietari di immobili di ottenere buoni guadagni ci sono anche Napoli e Torino (6,4%), di poco superiori a quelli rilevati a Milano (6,3%). Chi affitta casa in centro a Bologna (6,1%) ottiene un rendimento lordo in linea con la media nazionale.

Gli introiti, seppur più alti dei titoli di Stato, sono inferiori alla media italiana a Genova, Ancona e Bari (5,7%). A Roma i rendimenti dei bilocali affittati in centro città si sono attestati attorno al 5,6%, poco più che a Firenze (5,5%) e Perugia (5,1%). Fanalino di coda in questa graduatoria è Venezia, dove Solo Affitti ha rilevato una redditività media dei canoni pari al 4,8% per le case affittate nel centro abitato sulla terraferma.

I rendimenti lordi rilevati non sono poi così distanti da quelli netti. La tassazione sugli affitti, infatti, gode di numerose agevolazioni: la ‘cedolare secca’, ad esempio, prevede un’aliquota ordinaria del 21% per i contratti liberi “4+4” e una ridotta del 10% per i contratti a ‘canone concordato’.