Insurtech Day 2025: premiate le eccellenze dell’innovazione assicurativa

A conclusione della quinta edizione dell’ Insurtech Day – Empowering Ecosystems, l’evento promosso da Italian Insurtech Association (IIA) – l’associazione senza scopo di lucro che riunisce imprese attive nel settore assicurativo e non solo, che si è tenuto giovedì 26 giugno – sono stati consegnati gli Ecosystems Awards, i riconoscimenti alle realtà che si sono distinte nell’innovazione assicurativa attraverso soluzioni digitali evolute, capaci di ridefinire il concetto stesso di protezione.

Il futuro dell’insurtech

L’Insurtech Day 2025 si è confermato come un momento chiave per comprendere e discutere del futuro dell’assicurazione, grazie a una giornata ricca di contenuti: la plenaria istituzionale del mattino ha affrontato il ruolo dell’ecosistema assicurativo nel contesto economico e sociale, seguita da sessioni tematiche su educazione assicurativa, protezione digitale della casa, assicurazione preventiva, ESG e protezione del business. Noi di Wall Street Italia abbiamo partecipato all’evento intervistando anche alcuni dei principali protagonisti.

La crescita forte degli investimenti

Nel corso della giornata è emersa con chiarezza una crescita significativa degli investimenti in insurtech, trainati ormai saldamente dagli ecosistemi digitali. In particolare, l’ecosistema mobilità assorbe attualmente il 21 % del totale degli investimenti, supportato da soluzioni pay-per-use e tecnologie per il monitoraggio dello stile di guida; segue da vicino l’ecosistema salute, con una quota del 19 %, in risposta alla crescente domanda di coperture preventive, diagnostiche e di cura. I premi assegnati durante l’evento testimoniano il valore e l’impatto crescente dell’innovazione nel settore assicurativo. L’Italian Insurtech Association si conferma protagonista nel promuovere la trasformazione digitale, riconoscendo e valorizzando chi ha saputo distinguersi nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia, capaci di rispondere in modo concreto alle nuove esigenze dei cittadini.

I vincitori degli Ecosystems Awards 2025

ECOSYSTEM MOBILITY

La categoria premia la soluzione più innovativa nel settore della mobilità, con particolare attenzione a modelli usage-based, integrazione con veicoli connessi, flotte digitali e servizi assicurativi on-demand.

Vincitore Corporate: OCTO Telematics – Progetto: “SaferDriverWithRewards”

Vincitore Startup: Metakol – Progetto: Soluzioni AI per innovare shipping e trasporti

ECOSYSTEM CASA

La categoria riconosce le eccellenze nell’assicurazione casa e property, valorizzando le iniziative che hanno integrato tecnologie smart, IoT e modelli predittivi per la protezione dell’abitazione.

Vincitore Corporate : AssicuraRe – Progetto: “Casa è Vita”

: – Progetto: “Casa è Vita” Vincitore Startup: SaferPlaces – Progetto: “Flood Risk Score”

ECOSYSTEM VITA & SALUTE

La categoria è dedicata alle soluzioni più avanzate nel campo Vita e Salute, con focus su prevenzione, intelligenza artificiale, monitoraggio dei dati e collaborazione con il sistema sanitario.

Vincitore Corporate: Generali Welion – Progetto: Ecosistema salute digitale basato su AI

Vincitore Startup: Aindo – Progetto: Utilizzo di dati sintetici per il training di modelli AI

ECOSYSTEM COMMERCIAL LINES

La categoria premia le realtà che hanno innovato il comparto business e PMI, attraverso digitalizzazione dei processi, la personalizzazione dell’offerta e strumenti avanzati di gestione del rischio, inclusa la cybersecurity.

Vincitore Corporate: Quixa Assicurazioni – Progetto: “Van&Job” per tutelare attività e veicoli in un’unica soluzione

Vincitore Startup: xFarm Technologies –Progetto: Polizze parametriche per l’agricoltura

Assicurazioni tra innovazione e sostenibilità