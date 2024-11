ING, nominato Pietro Sforza alla guida della rete: obiettivo crescita

Pietro Sforza torna alle origini della sua carriera con la nomina a Direttore Commerciale Financial Advisors & Wealth di ING Italia, portando con sé 23 anni di esperienza nel settore finanziario, gli ultimi 17 trascorsi a Fineco, e una visione chiara per il futuro della rete di consulenza della banca. Con un focus sull’integrazione di giovani talenti e professionisti senior, Sforza avrà il compito di consolidare e far evolvere il modello di servizio della rete di ING, in un momento di forte crescita dell’offerta di prodotti e servizi di investimento.

La carriera di Sforza

Come si legge nella nota ufficiale, ING ha nominato Pietro Sforza Direttore Commerciale Financial Advisors & Wealth della branch italiana. Sforza porta in ING Italia una solida esperienza maturata in ambito reti di consulenza finanziaria grazie a un percorso professionale di 23 anni nel settore, iniziato proprio in ING nel 2001. In particolare, nel suo percorso professionale, da sempre in ambito Direzione Commerciale Rete, ha contribuito a due importanti operazioni di integrazione di reti – Xelion e ING Sviluppo nel 2003 e Fineco e Xelion nel 2007 – per poi assumere negli ultimi 17 anni incarichi di rilevanza crescente all’interno della Direzione Commerciale Rete PFA & Private Banking di Fineco, realtà leader nell’industria del risparmio.

La missione del manager

In qualità di Direttore Commerciale Financial Advisors & Wealth, Sforza avrà la mission di far evolvere e consolidare il modello di servizio della rete di consulenti di ING, che continuerà a puntare sullo sviluppo dei giovani talenti – attualmente sono circa 200 i professionisti formati in partnership con SDA Bocconi – e al contempo sull’integrazione di profili sempre più senior, che contribuiranno ad accelerare il percorso crescita e di maturazione professionale della rete.

La strategia di ING

“Per la sua professionalità, la lunga esperienza e i risultati ottenuti finora, Pietro Sforza è il manager ideale per far fare un salto di qualità al modello distributivo dei prodotti e servizi di investimento di ING Italia”, commenta Matteo Pomoni, Head of Investment & Wealth di ING Italia. “ING in Italia è in una fase di forte espansione in ambito investimenti e advisory: stiamo aumentando l’offerta di prodotti e servizi, per poter garantire sempre di più un servizio di consulenza personalizzato, trasparente e di qualità ai clienti, e ora vogliamo anche sviluppare ulteriormente la nostra rete, per servire nuovi segmenti di clientela e diventare così un partner rilevante in Italia per la gestione dei risparmi e degli investimenti”.

Il ruolo chiave dei consulenti