ING cresce in Italia grazie anche ai consulenti finanziari

ING cresce in Italia, registrando risultati positivi sia sul fronte clientela privata che su quello di imprese medio-grandi. Andando nel dettaglio dei dati resi noti dalla banca, sono 115.000 i nuovi clienti acquisiti da ING Italia nel 2024, il 18% in più rispetto al 2023 e il risultato più alto degli ultimi tre anni, che porta il totale a oltre 1.275.000 (31/12/24). Di questi, 520.000 sono clienti primary (+16,7% vs 2023).

A supporto dei clienti continua anche l’espansione delle reti commerciali: 478 i professionisti tra agenti in attività finanziaria e consulenti finanziari, 71 professionisti in più rispetto all’anno precedente.

ING Italia: nel 2024 accelera l’area retail

Per quanto riguarda la raccolta diretta, la banca chiude il 2024 nel complesso con € 15,4 miliardi (+7,9% vs 2023). Anche gli impieghi crescono e raggiungono la cifra di € 15,8 miliardi (+12,8% vs 2023). In particolare, i nuovi prestiti personali erogati crescono del 61,2% rispetto al 2023, arrivando a oltre € 284,5 milioni, mentre i nuovi mutui erogati toccano € 2,3 miliardi, di cui il 12% destinati all’acquisto di immobili in classe energetica A o B.

Trend positivo ormai da due anni anche per le masse gestite e amministrate (raccolta indiretta), che complessivamente hanno visto un incremento del 22,1% rispetto all’anno precedente e toccano quota € 4,8 miliardi (31/12/24). Sono circa 124.000 i clienti che nel 2024 hanno scelto ING come partner per gli investimenti, il 4% in più rispetto al 2023. Nel corso del 2024 la banca ha finalizzato importanti partnership per arricchire la sua offerta di prodotti e servizi di investimento con Pictet AM , Amundi e CNP Vita Assicura, con cui introduce i servizi di bancassurance, che saranno disponibili nella prima parte del 2025.

Cresce il mobile banking di ING Italia

ING conferma l’obiettivo di essere tra le banche digitali leader in Italia, come dimostrano gli oltre 834.000 clienti che nel 2024 hanno usato almeno una volta i servizi di mobile banking, l’11% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel 2024 ING ha anche introdotto la possibilità di identificazione biometrica tramite smartphone per l’apertura del conto corrente. L’adozione di questo nuovo metodo identificativo ha semplificato l’esperienza utente, automatizzato numerosi controlli e ha dimezzato i tempi medi di apertura conto corrente.

ING Italia: wholesale Banking continua a generare valore per i clienti

Anche in riferimento alla divisione Wholesale Banking di ING Italia, che si rivolge alle medio-grandi imprese, questa ha conseguito importanti progressi e risultati nell’implementazione del piano strategico di crescita, incrementando il sostegno al tessuto economico italiano, alle sue eccellenze e alla transizione energetica delle aziende, attraverso un ammontare di nuovi finanziamenti pari a € 1,1 miliardi e 34 operazioni di finanza sostenibile, di cui 30 green & sustainable loans e 4 green e SDG-linked bonds. Il network italiano di ING nel 2024 ha contribuito a mobilitare € 3 miliardi di volumi relativi a operazioni di finanza sostenibile.

La banca ha inoltre acquisito nuovi importanti clienti corporate e istituzionali, con l’obiettivo di sostenerne le attività in Italia e quelle legate alle esportazioni e alla crescita su mercati esteri. Sono stati inoltre inseriti svariati profili professionali e manageriali di alto livello, con l’obiettivo di far crescere e rafforzare la squadra a supporto del piano di crescita.